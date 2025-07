Patou apresenta coleção ready-to-wear primavera 2026

Guillaume Henry, estilista à frente da marca Patou, expressou seu desejo por “um ar fresco”. Ele buscou criar uma coleção que fosse entusiástica, amigável e bela, com foco em beleza e moda. A nova coleção, batizada de “Joy”, apresenta peças curtas e coloridas, com tons pastéis suaves e padrões monocromáticos gráficos. O nome “Joy” foi inspirado mais pela sensação que a palavra transmite do que pela famosa fragrância lançada por Jean Patou em 1929, que não está mais em produção.

Henry se inspirou nas décadas de 1980 e 1990, incorporando elementos que remetem a essas épocas, como minissaias de tweed e vestidos de cocktail curtos, que trazem um ar juvenil e divertido. Ele se voltou para o trabalho icônico de estilistas como Christian Lacroix e Karl Lagerfeld, que marcaram a história da marca. Fotografias antigas de modelos de Lacroix, vestidas com estampas vibrantes e adornos exagerados, serviram como referência para suas criações.

Apesar das inspirações nostálgicas, a coleção de Henry se apresenta de forma mais contida do que os estilos exuberantes dos anos 80. Ele se destaca no uso de tecidos como o tafetá, criando saias volumosas e laços grandes que parecem flutuar atrás das modelos, transmitindo uma sensação de leveza e alegria. A coleção reflete um desejo de inovar e celebrar a moda com um toque de frescor e diversão.