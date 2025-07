Os locais preferidos de Pía León e Virgilio Martínez em Lima

Lima, a capital do Peru, se transformou em um destino imperdível para os amantes da gastronomia. A cidade é o lar de diversos restaurantes renomados, destacando-se pela combinação de excelentes pratos e uma vida cultural vibrante, especialmente na região de Barranco, considerada a área mais descolada e gastronômica da cidade.

Barranco, que fica a poucos metros do Oceano Pacífico, abriga chefs de renome como Virgilio Martínez e Pía León, que têm contribuído significativamente para a cena gastronômica do Peru. Pía ressalta que o bairro possui uma grande movimentação, repleto de cafeterias, padarias e cevicherias. A recomendação é explorar a área a pé, o que permite uma experiência mais rica e conectada ao cotidiano local.

Além do lar da família, Barranco também abriga o Central, eleito o melhor restaurante do mundo, e o Kjolle, que é reconhecido entre os dez melhores do planeta, ambos liderados por Virgilio e Pía. A experiência de descobrir os sabores do Peru ao lado desses renomados chefs certamente é um convite às delícias culinárias que a cidade tem a oferecer.

Entre os endereços favoritos de Pía e Virgilio em Barranco, destaque para o Demo Café, ideal para quem busca um café da manhã ou brunch. O local, com mesas ao ar livre e uma vitrine tentadora, oferece um cardápio diversificado, comandado pelo chef Juan Luis Martínez. Entre as opções, há sanduíches de roast beef em pão ciabatta, arepas, croissants, e outras delícias que são uma fusão interessante da culinária peruana com a venezuelana.

Outro local notável é a Puna, uma loja conceito que promove a arte e o design local. No espaço, é possível encontrar móveis, cerâmicas e roupas produzidas por comunidades peruanas, destacando o trabalho artesanal com lãs de ovelha e alpaca. Isso fortalece a conexão entre os chefs e os artesãos da região.

Para um almoço tradicional, o Isolina é uma excelente escolha, oferecendo um rico cardápio com pratos típicos peruanos. O restaurante é conhecido por sua atmosfera alegre, perfeita para compartilhar refeições com amigos e família. Os pratos variam desde ceviches a lomo saltado e ají de gallina, todos preparados com ingredientes frescos pelas mãos talentosas do chef José del Castilla.

A Blu Gelateria é um ponto obrigatório para quem aprecia sorvetes. A gelateria disponibiliza sabores exóticos e locais, como muña, lúcuma e cherimoia, proporcionando uma maneira refrescante e deliciosa de degustar a diversidade da gastronomia peruana.

Para um café da tarde, o Ciclos Café é a escolha certa. Conhecido pela qualidade dos grãos, o café também é utilizado em restaurantes renomados da região. Os proprietários estabelecem uma relação próxima com os produtores de café, o que garante um produto da mais alta qualidade.

A Bodega Piselli, em funcionamento desde 1915, é um bar tradicional que faz parte da história de Barranco. Conhecido pelo sanduíche de butifarra, é um local informal onde os moradores se reúnem para apreciar um bom drink e deliciosos petiscos.

Para completar a experiência, há algumas dicas extras de lugares a visitar em Barranco. O Alanya Repostería é famoso por suas sobremesas caseiras, enquanto o Siete Restaurante oferece uma cozinha inovadora com influências mediterrâneas e asiáticas. Já o Awicha Restaurante aposta na cozinha peruana contemporânea, apresentando ceviches e pratos variados.

Esses estabelecimentos e as experiências culinárias em Barranco mostram a rica cultura gastronômica de Lima, convidando visitantes a explorarem a cidade de maneira única e saborosa.