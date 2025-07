Os 10 atores principais de Hollywood com maior bilheteira

Scarlett Johansson quebrou um recorde neste fim de semana ao se tornar a atriz com maior arrecadação em bilheteiras de Hollywood, desconsiderando a inflação. Essa conquista ocorreu com o lançamento de seu novo filme, “Jurassic World Rebirth”, que entrou em cartaz no dia 2 de julho. No filme, Johansson interpreta Zora Bennett, uma mercenária.

Em apenas seis dias nas salas de cinema ao redor do mundo, a produção arrecadou impressionantes 318 milhões de dólares. Com esse novo sucesso, a atriz alcançou um total de 14,8 bilhões de dólares em bilheteiras ao longo de sua carreira, considerando apenas filmes em que foi protagonista ou parte de um elenco principal.

A ascensão de Johansson ao primeiro lugar na lista de atores com maior bilheteiro levanta a curiosidade sobre quem ficou para trás. O ranking inclui diversas estrelas conhecidas, principalmente do universo Marvel, que também têm um histórico forte de arrecadação.

A lista dos dez atores com maior bilheteiros, compilada a partir de dados da indústria, apresenta nomes que se destacam não só em filme de ação, mas em uma variedade de gêneros. Com isso, Johansson se junta a um grupo seleto de atores de grande sucesso nas telonas, solidificando ainda mais seu lugar na história do cinema.