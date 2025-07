Ônibus têm horários especiais durante o feriado

Nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, os ônibus do transporte coletivo de Piracicaba irão operar com horários especiais em função do feriado que comemora a Revolução Constitucionalista. De acordo com a Prefeitura, os coletivos funcionarão conforme os horários típicos de domingos e feriados, ou seja, com menos frequência.

Entretanto, algumas linhas terão um esquema diferente. As linhas 210 (Unileste), 416 (Uninoroeste/Terminal do Vila Sônia), 505 (Uninorte) e 507 (Pq. Automotivo via Hyundai) manterão os horários habituais de dias úteis. Essa decisão visa atender a demanda de trabalhadores que utilizam esses trajetos, garantindo que eles tenham transporte disponível.

Além disso, a loja da Pira Mobilidade não estará aberta durante todo o dia do feriado, conforme informado pela secretaria responsável.

Outra mudança que está em vigor é em relação às linhas 221 e 223, que atendem a região do Parque Peória. Desde o dia 7 de outubro, essas linhas tiveram seus horários ajustados nos dias úteis e aos sábados, também com o objetivo de oferecer um melhor atendimento aos trabalhadores da área.

Para aqueles que desejam conferir os horários atualizados das linhas de ônibus de Piracicaba, a Prefeitura oferece um local onde as informações podem ser acessadas.