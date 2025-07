Observações de Elizabeth II sobre casamento de Harry e Meghan

A Rainha Elizabeth II, que governou por 70 anos até seu falecimento em 2022, tinha uma opinião controversa sobre a união de Meghan Markle com o Príncipe Harry. Recentemente, detalhes sobre os sentimentos da monarca em relação a esse casamento vieram à tona e revelam uma perspectiva crítica.

Elizabeth II era conhecida por sua postura firme e por ter influenciado membros da família real, incluindo Kate Middleton. A rainha é mãe do Rei Charles III e avó dos Príncipes Harry e William. Ao longo dos anos, Meghan Markle enfrentou diversas críticas, e segundo a especialista em realeza Sally Bedell Smith, em conversas com Lady Elizabeth Anson, uma prima da rainha, ficou claro que Elizabeth II não via com bons olhos o relacionamento de seu neto.

Os comentários ácidos da rainha em relação a Meghan foram supostamente feitos pouco antes de seu falecimento, durante um encontro no Castelo de Balmoral. De acordo com relatos, Elizabeth II ficou “chateada” com a atitude de Harry em um encontro realizado antes do casamento. Meghan e Harry se casaram em 2018, em uma cerimônia que ficou marcada pelo vestido minimalista da noiva, assinado por uma diretora da Givenchy, e por uma tiara cheia de brilhantes.

Além de seu descontentamento com o casamento, a rainha também expressou insatisfação em relação à série da Netflix de Meghan, que lhe rendeu críticas públicas. Esses sentimentos revelam uma dinâmica complexa dentro da família real, refletindo as tensões que surgiram ao longo do tempo entre Meghan e a tradição da monarquia britânica.