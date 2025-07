Novo benefício de até R$ 7,6 mil agora disponível

O edital para o concurso público do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ PE) foi divulgado, oferecendo vagas para cadastro reserva em diversas áreas, incluindo níveis médio, técnico e superior.

As inscrições começam no dia 9 de julho e vão até 5 de agosto de 2025. A organização do concurso ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Os candidatos poderão concorrer a cargos com salários que variam entre R$ 5.858,86 e R$ 7.634,45. As provas estão marcadas para os dias 21 e 28 de setembro de 2025.

O concurso oferece oportunidades em áreas como Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Técnico Judiciário, entre outras. As remunerações para os cargos são as seguintes:

Analista Judiciário : R$ 7.634,45

: R$ 7.634,45 Oficial de Justiça : R$ 7.634,45

: R$ 7.634,45 Técnico Judiciário: R$ 5.858,86

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site do IBFC, onde também estarão disponibilizadas informações sobre o pagamento das taxas, que variam entre R$ 100,00 e R$ 140,00, dependendo do cargo.

Os candidatos devem se atentar aos requisitos específicos de cada cargo. Por exemplo, para o cargo de Analista Judiciário na área judiciária, é necessário ter curso superior em Direito. As principais funções incluem fornecer suporte técnico a magistrados, processar processos, elaborar pareceres e realizar audiências de conciliação.

Os Técnicos Judiciários devem ter nível médio completo e suas atribuições incluem o apoio no funcionamento das atividades judiciais, além da redação de minutas e relatórios.

A primeira fase da seleção conterá uma prova objetiva, que será aplicada em duas datas, e também uma prova discursiva que terá caráter eliminatório e classificatório. Essa prova discursiva exigirá uma nota mínima de 6 pontos para que o candidato seja considerado habilitado.

Além de acompanhar as mudanças e novidades sobre concursos, os candidatos poderão receber dicas sobre como se preparar para as provas. A expectativa é que 2025 seja um ano promissor para quem busca oportunidades no serviço público, com a previsão de mais de 120 mil vagas em todo o Brasil.