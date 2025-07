MPEG lançará o mangá “Kaoru Hana wa Rin to Saku”

No dia 5 de julho de 2025, a editora MPEG anunciou a publicação no Brasil do mangá “Kaoru Hana wa Rin to Saku”, uma obra de Saka Mikami que tem gerado grande expectativa entre os fãs do gênero shonen, especialmente por suas temáticas românticas.

O mangá já é bastante popular no Japão, onde está em sua temporada de adaptação para anime. “Kaoru Hana wa Rin to Saku” foi indicado nos prestigiados Kodansha Manga Awards nas edições 47ª e 48ª, na categoria de shonen, evidenciando seu reconhecimento no mundo do mangá.

Publicada na Magazine Pocket da editora Kodansha desde 2021, a obra atualmente conta com 17 volumes lançados, com um 18º volume programado para ser lançado em agosto. A versão brasileira deve chegar ao mercado no segundo semestre de 2025.

A história se passa em um contexto escolar que aborda a rivalidade entre duas instituições: Chidori High, uma escola para meninos de classes menos favorecidas, e Kikyo Girls’ High, que é frequentada por garotas de famílias ricas. O protagonista, Rintaro Tsumugi, é um aluno do segundo ano na Chidori, que tem uma aparência de delinquente, mas uma personalidade gentil. Durante um dia comum, enquanto ajuda na padaria de sua família, ele conhece Kaoruko Waguri, uma estudante da Kikyo. Apesar de se darem bem, a relação dos dois enfrenta desafios devido às diferenças sociais e às expectativas de suas respectivas escolas.

Essa união de personagens de mundos opostos traz à tona uma narrativa sobre superação e a busca por conexão em meio a barreiras impostas pela sociedade.