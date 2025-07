Motociata provoca lentidão nas rodovias Bandeirantes e Anhanguera

Neste sábado, 5 de agosto, o tráfego nas rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera, em São Paulo, enfrentou congestionamentos significativos. A causa foi uma motociata organizada pelo Insanos Moto Clube, parte do evento “Bonde pela Vida”, que acontece neste fim de semana no Parque da Uva, em Jundiaí. Milhares de motociclistas participaram da jornada, que começou às 10h no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital.

A motociata gerou longas filas, com congestionamentos de até 22 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes e de 8 quilômetros na Anhanguera. A situação se agravou das 12h21 às 12h58, quando os primeiros bloqueios foram reportados nas proximidades do km 13 da Bandeirantes. Para minimizar o impacto no trânsito, as saídas dos kms 55 e 57 da Bandeirantes foram temporariamente fechadas, e os motoristas foram orientados a utilizar a saída 61, que dá acesso às rodovias João Cereser e Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Durante o pico do deslocamento, o pedágio do km 39 foi fechado para a passagem apenas das motos.

A AutoBAn, concessionária responsável pela administração das rodovias, mobilizou 23 equipes para cuidar da fluidez do tráfego e da segurança dos participantes. O gerente de operações, João Moacir da Silva, ressaltou que as intervenções não prejudicaram os serviços habituais, pois a equipe trabalhou em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, o Centro de Controle Operacional e a Secretaria de Trânsito de Jundiaí.

O evento “Bonde pela Vida” está em sua quinta edição e se consagra como um dos maiores encontros de motociclistas do Brasil. Durante todo o fim de semana, a programação inclui ações sociais, shows e atividades para motociclistas e suas famílias. Em entrevista, o diretor financeiro do Insanos Moto Clube, Mi, explicou que o objetivo do evento é incentivar a participação das famílias no mundo motociclístico e abordar questões relacionadas à saúde mental. Ele destacou a importância de mostrar aos jovens que, mesmo diante de dificuldades como a depressão, existem caminhos para a superação.

O Insanos Moto Clube, considerado o maior do Brasil, está realizando o evento no Parque da Uva pela segunda vez, após o sucesso do ano passado. O motoclube, que completa 10 anos em dezembro, conta com quase 20 mil integrantes em todo o mundo e está presente em 72 países.

A AutoBAn informou que a rodovia dos Bandeirantes está com interdição no sentido interior a partir da saída na marginal Pinheiros e Tietê, devido à grande quantidade de motociclistas se deslocando para Jundiaí.