Mega-Sena 2885: resultado disponível hoje às 20h

A Caixa Econômica Federal realizará o sorteio do concurso 2885 da Mega-Sena nesta terça-feira, 8, às 20h. O prêmio principal está acumulado em cerca de R$ 28 milhões, um valor que atrai a atenção de muitos apostadores.

O sorteio ocorrerá no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A transmissão será ao vivo, disponível na RedeTV! e nos canais oficiais da emissora e da própria Caixa no YouTube e Facebook. Após o sorteio, os números sorteados serão divulgados em diferentes plataformas.

Os interessados em participar podem fazer uma aposta simples, que custa R$ 5. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pela internet. Através do aplicativo Loterias Caixa ou do site oficial, o processo de aposta se torna mais acessível.

As chances de ganhar variam de acordo com a quantidade de números escolhidos na aposta. Para quem faz uma aposta com seis números, o que custa R$ 5, a probabilidade de acerto é de uma em mais de 50 milhões. Se a aposta for feita com sete números, o valor sobe para R$ 35 e a chance de ganhar aumenta para uma em 7,1 milhões.

Para quem deseja apostar pela internet, aqui estão alguns passos:

### Como apostar pelo site:

1. Acesse o site Loterias Online.

2. Confirme se você tem mais de 18 anos. Se for o primeiro acesso, será necessário cadastrar-se. Caso contrário, faça login com CPF e senha.

3. Clique na opção da Mega-Sena e depois em “Aposte Agora!”.

4. Escolha os números desejados e se quer ativar a surpresinha (números selecionados aleatoriamente) ou a teimosinha (manter a mesma aposta por vários sorteios).

5. Após finalizar, clique em “colocar no carrinho”.

6. O pagamento pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou Recargapay. Siga as instruções para confirmar a compra.

7. Após o sorteio, faça login no site e verifique suas apostas na seção “minha conta”.

### Como apostar pelo aplicativo:

1. Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.

2. Após iniciar o aplicativo, faça login ou crie uma conta.

3. No menu inicial, localize a Mega-Sena e clique em “aposte”.

4. Escolha os números e decida por usar a teimosinha ou a surpresinha.

5. Ao terminar, adicione sua aposta ao carrinho.

6. Repita o processo se desejar fazer mais apostas. Clique em “carrinho de apostas” ao finalizar.

7. Revisite suas apostas, avance para o pagamento e confirme sua compra seguindo as instruções.

8. Após o sorteio, você pode verificar se ganhou na seção “minhas apostas”.

### Como apostar pelo Internet Banking:

1. Acesse sua conta no Internet Banking com login e senha.

2. Vá para a seção de loterias.

3. Escolha Mega-Sena e clique em “apostar”. O limite para apostas é de R$ 500 por dia, das 7h às 19h.

4. Escolha quantos números deseja apostar (de 6 a 9) e insira suas escolhas.

5. Finalize a aposta e confirme o pagamento com sua senha eletrônica.

6. Para verificar suas apostas, volte à tela inicial das loterias.

Essas opções oferecem facilidade para os apostadores que querem concorrer ao grande prêmio.