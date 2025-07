Luana Piovani se envolve com garçom em Nova York

Luana Piovani, de 48 anos, está passando uma temporada em Nova York, nos Estados Unidos. Recentemente, ela foi a um jantar com amigos em um restaurante que já frequenta e passou por uma experiência inesperada.

Ao chegar ao restaurante, Luana ficou bastante impressionada com o garçom que a atendeu. Ela compartilhou sua empolgação nas redes sociais e elogiou muito o profissional, que rapidamente conquistou a atenção de todos à mesa.

A atriz comentou que esse restaurante é um de seus favoritos e que sempre oferece uma boa experiência. Durante o jantar, Luana destacou a habilidade do garçom, citando sua voz encantadora e a forma animada com que ele falava sobre o menu. A situação deixou todos na mesa impressionados, levando Luana a se interessar pelo nome do garçom.

Essa experiência inusitada trouxe um toque especial à saída de Luana, que se divertiu muito com a companhia dos amigos e o atendimento do garçom.