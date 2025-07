Larissa Manoela responde a críticas de Sonia Abrão sobre novela

Larissa Manoela está em destaque na novela “Êta Mundo Melhor!”, exibida na Globo, onde interpreta a enfermeira Estela. Recentemente, a atriz fez um desabafo em suas redes sociais sobre as críticas que recebeu por sua atuação. A discussão ganhou força na última segunda-feira (7), quando um episódio da novela mostrou a personagem lidando com a morte de sua avó, interpretada por Lu Grimaldi. Essa situação não apenas afeta Estela, mas também sua irmã, Anabella, vivida por Isabelly Carvalho. O enredo ainda explora as crises de ansiedade da protagonista, que são parte essencial de sua trajetória na trama.

Em seu post, Larissa falou sobre a atenção que dá aos comentários do público. Ela destacou que nem todas as reações são positivas e que está ciente das críticas que enfrenta. A atriz enfatizou que críticas construtivas são bem-vindas, pois podem contribuir para seu crescimento profissional. No entanto, ela também reconheceu que opiniões negativas precisam ser processadas para que não a afetam de maneira adversa.

Larissa ressaltou a importância da arte em sua vida e se dirigiu aos que consideraram suas crises de ansiedade exageradas, afirmando que todos têm direito a uma opinião, mas pediu que compreendessem o contexto emocional por trás de sua interpretação. O desabafo reflete a pressão enfrentada por muitos artistas na indústria do entretenimento, onde o feedback da audiência pode ser tanto encorajador quanto desafiador.