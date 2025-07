Jurados reprovam prato de participante no MasterChef Brasil

No sexto episódio de MasterChef Brasil, uma participante vivenciou um momento tenso durante a degustação realizada pelos jurados. A prova desta vez envolveu as famosas caixas misteriosas, e a chef amadora Naiara teve que criar um prato utilizando ingredientes suaves que combinassem com vinho.

Para a tarefa, Naiara optou por preparar pescada assada com creme de vieiras e batatas. No entanto, o resultado não agradou os jurados, que expressaram críticas severas ao prato. O chef Henrique Fogaça foi o primeiro a experimentar a receita e demonstrou grande descontentamento. Ele comentou que o preparo foi um “assassinato”, referindo-se à maneira como a vieira foi transformada em uma pasta, o que desvalorizou um ingrediente considerado delicado.

Erick Jacquin também não poupou críticas. Ele descreveu o creme como algo horrível, comparando a textura a um “peixe vomitado”, o que deixou claro que não sentiu vontade de degustar o prato. Devido à avaliação negativa, Naiara acabou enfrentando uma penalidade na prova de eliminação, onde teve que reproduzir uma receita autoral do chef Fogaça.

Além disso, o episódio teve outro destaque, com um dos eliminados, Lucas, reclamando de desvantagem após enfrentar dificuldades em uma prova em grupo. Ele expressou sua frustração durante uma conversa no QG MasterChef.

A temporada também ficou marcada por momentos polêmicos, como o episódio em que Erick Jacquin cuspiu a comida de uma participante durante a degustação, gerando repercussão e tensão no ambiente do programa.