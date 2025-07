Globo homenageia leitores no Faz Diferença 2024 em seu centenário

No ano de seu centenário, O GLOBO homenageou seus leitores com um prêmio especial durante o evento Faz Diferença 2024. A cerimônia ocorreu na noite de terça-feira, 8 de outubro, no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A servidora pública aposentada Marlene de Lima, de 85 anos, subiu ao palco para representar os milhões de brasileiros que escolhem o jornalismo do GLOBO diariamente. Marlene recebeu o prêmio das mãos de Letícia Sander, editora executiva do jornal, e de Flávia Marinho Vieira, bisneta de Irineu Marinho e neta de Roberto Marinho.

Marlene Santos de Lima, que é escritora, contista e professora, expressou sua gratidão durante o discurso. Ela é leitora do GLOBO há décadas e abordou a importância da leitura e da escrita em sua vida. Surpresa ao ser reconhecida, ela comentou que sempre foi apaixonada por escrever, referindo-se à escrita como sua “cachaça”. Em tom de humor, lembrou de um incentivo de seu filho, falecido há três anos, que a dizia que ela “escrevia para caras”.

A homenageada compartilhou como sua mudança de Maceió para o Rio de Janeiro a inspirou a se tornar jornalista. Ela explicou que, ao se deparar com uma nova cultura e sotaque, surgiu uma nova esperança de seguir seus sonhos. A ideia de ser jornalista transformou-se em sua paixão pela escrita, e assim ela se tornou contista. Marlene agradeceu a todos que organizaram a cerimônia, demonstrando felicidade e surpresa pelo reconhecimento.

Durante o evento, um vídeo apresentou depoimentos de leitores que têm uma longa história com O GLOBO, comentando sobre suas seções favoritas. Pessoas como Dirceu Natal, Fernanda Bessone e Mauricio José destacaram como acessam o conteúdo do jornal em diversas plataformas. Marlene também comentou sua preferência pela seção de cartas, semelhante à de Mauricio José, que ressaltou o humor e a visão da comunidade carioca presente nessa coluna.

Além dos leitores, o GLOBO é uma importante ferramenta para educadores. O professor Ricardo Kaplan destacou que utiliza as reportagens do jornal em sala de aula para debater temas atuais e históricos com seus alunos. Ele enfatizou a importância de se manter atualizado no campo da educação e expressou esperança por mais um século de boas práticas de informação.

O evento Faz Diferença é uma iniciativa de O GLOBO em parceria com a Firjan SESI, com o apoio da Naturgy e da Petrobras.