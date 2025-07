Frente fria traz frio, chuva e geada; confira a previsão do tempo

Na segunda-feira, dia 7, o Brasil passará por mudanças importantes nas condições climáticas, de acordo com especialistas em meteorologia. A previsão do tempo varia de acordo com as regiões do país, e a medida que o dia avança, diferentes estados experimentarão condições distintas, incluindo chuva, frio e calor intenso.

No Sul, uma frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul, aumentando a umidade e favorecendo o surgimento de nuvens de chuva, especialmente nas áreas de fronteira com o Uruguai. Durante a manhã, o sol ainda aparecerá, mas à tarde a expectativa é de chuva moderada a forte em cidades como Uruguaiana e em outras partes do extremo oeste gaúcho. O dia amanhece gelado, com possibilidade de geada na Serra do Rio Grande do Sul e em trechos da Serra de Santa Catarina. Além disso, a combinação de umidade e temperaturas baixas pode criar nevoeiro em áreas como o sul gaúcho, Grande Porto Alegre, sul do Paraná e na capital Curitiba, reduzindo a visibilidade nas primeiras horas do dia. Exceto por esses pontos, o restante do Sul terá um dia firme e seco.

No Sudeste, a manhã será marcada pela continuidade do frio, especialmente no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, com chances de geadas fracas e pontuais. Nuvens estarão no céu devido ao transporte de umidade do oceano, resultando em chuvas fracas no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Há previsão de nevoeiro na Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba, na capital fluminense e na Zona da Mata mineira. Apesar disso, a maior parte da região contará com sol entre nuvens durante a semana. À tarde, as temperaturas permanecerão amenas na capital paulista, enquanto o ar seco dominará no norte de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no noroeste de Minas Gerais.

No Centro-Oeste, a previsão é de calor intenso e ar seco em toda a região. A tarde será ensolarada, e a umidade relativa do ar deve cair abaixo de 30% em áreas que vão do norte de Mato Grosso do Sul até o norte de Mato Grosso. Cidades grandes como Cuiabá, Goiânia e Brasília podem sofrer com a qualidade do ar devido à baixa umidade.

As regiões Norte e Nordeste também trazem preocupações climáticas. No Norte, há alerta de temporais em estados como Amazonas e Roraima. Cidades como Manaus, Belém e Macapá começarão a semana com tempo abafado e possibilidade de chuvas fortes. Já no Nordeste, a infiltração marítima garante tempo nublado e chuvas a qualquer momento entre o litoral norte da Bahia e Sergipe, com Salvador podendo enfrentar pancadas mais intensas. Entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, as chuvas ocorrerão de forma mais isolada, mas também podem ser moderadas a fortes.

Essas previsões mostram como o clima pode impactar diferentes regiões do Brasil, exigindo atenção e preparação para os desafios que podem surgir ao longo da semana.