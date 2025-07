Final da minissérie da Netflix traz reviravolta inesperada

A série “Ángela” se tornou um grande sucesso na Netflix, sendo a mais assistida no Brasil em pouco tempo. A trama gira em torno de Ángela Rekarte Tomasena, uma mulher interpretada por Verónica Sánchez, que enfrenta severos maus-tratos por parte de seu marido, Gonzalo Lara Ormazabal, vivido por Daniel Grao. Embora pareçam ter uma vida familiar perfeita, a realidade é marcada por violência física e psicológica.

“Ángela” é uma adaptação da minissérie britânica “Angela Black” e conta a história de Ángela em seis episódios recheados de reviravoltas. No início, ela se nega a aceitar que é vítima de violência, atribuindo o comportamento agressivo de Gonzalo ao estresse relacionado ao trabalho. Ele se apresenta como um marido e pai exemplar, mas costuma agredi-la, acompanhando os ataques de falsas desculpas e gestos românticos.

A presença de Eduardo Silva, um ex-colega de instituto, desperta um novo rumo na narrativa. Interpretado por Jaime Zatarain, Eduardo trata Ángela com carinho e atenção, diferentemente de Gonzalo. Em um momento tenso, ele revela que foi contratado por Gonzalo para assassinar Ángela, oferecendo-lhe dinheiro que precisava para ajudar uma irmã doente. Inicialmente cética, Ángela começa a investigar e descobre detalhes que a fazem suspeitar de seu marido.

No entanto, um dos principais desdobramentos da trama é que Eduardo, em certos momentos, parece ser fruto da imaginação de Ángela, resultado do estresse extremo que sofre com os abusos. Essa percepção a leva a ser internada em um hospital psiquiátrico, onde, além de sua amiga Esther, ninguém acredita em sua sanidade.

Ao longo da narrativa, revela-se que Eduardo realmente existe, mas seu nome verdadeiro é Roberto Irogoyen. Ele foi, de fato, contratado por Gonzalo para convencer Ángela de que estava perdendo a razão. Com o apoio de Esther e um advogado, ex-marido de Esther, Ángela começa a traçar um plano para confrontar Gonzalo.

Cansadas das manipulações, Ángela e Esther armam um plano para expor Gonzalo. Elas o atraem para um bar onde Roberto trabalha e, diante de testemunhas, Ángela confronta o marido. Durante uma discussão intensa, Gonzalo a agride brutalmente, sem saber que a cena está sendo transmitida ao vivo. Quando Ángela revela a situação, ele tenta silenciá-la, mas Esther chama a polícia, que o prende por violência doméstica.

Após as agressões, Ángela se recupera no hospital. Roberto aparece para se desculpar, mas Ángela não confia mais nele. Dias depois, ela reencontra suas filhas e, junto com Esther, provoca um incidente no bar onde Roberto trabalha, resultando no fechamento do local.

No final da série, Gonzalo é preso e Ángela recupera a guarda de suas filhas, conseguindo, assim, uma nova vida distante da violência. A conclusão mostra Ángela e Esther livres de seus traumas.

Entretanto, algumas questões ficam sem resposta, como se Gonzalo esteve envolvido no desaparecimento de uma jovem que trabalhava em sua empresa. Além disso, não há cenas pós-créditos na série.

A série “Ángela” não terá uma segunda temporada na Netflix. É uma produção da Atresmedia, concebida como uma obra limitada, com uma narrativa já completa. Embora alguns fãs especulem sobre a possibilidade de uma continuação, por conta de brechas deixadas na história, uma nova temporada exigiria desenvolver uma narrativa diferente, pois a obra original já foi totalmente adaptada.