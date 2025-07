F-35 da US Air Force participa de exercícios anuais da PAF

A Força Aérea das Filipinas (PAF) realizou nesta segunda-feira uma patrulha conjunta com a Força Aérea dos Estados Unidos na região, marcando a segunda edição dos exercícios bilaterais “Cope Thunder” deste ano. A operação contou com a participação de aeronaves F-35 dos EUA, que voaram ao lado dos caças leves FA-50 da PAF, enfocando a proteção das águas territoriais e da zona econômica exclusiva do país, incluindo o Mar da China Meridional, também conhecido como Mar das Filipinas Ocidental.

Essa edição dos exercícios é a primeira vez que os F-35, considerados uma das principais aeronaves de combate dos Estados Unidos, estão integrados às manobras Cope Thunder. O tenente-coronel Bryan Mussler enfatizou a importância dos F-35 para as forças do Pacífico, destacando seu papel nas operações conjuntas.

O coronel Jonathan De Leon, responsável pelos exercícios, afirmou que a presença do F-35 oferece uma “grande oportunidade” para os pilotos filipinos se familiarizarem com essa nova tecnologia. Estão participando deste exercício um total de 12 aeronaves da PAF, incluindo A-29B Super Tucanos, helicópteros AW109, S-76A e S-70i Black Hawk, além de cerca de 2.301 pessoas envolvidas nas operações.

Comparado a edições anteriores do Cope Thunder, que contavam com cerca de um terço dos participantes atuais, esta edição é a maior em termos de número de pessoal. De Leon destacou que a ampliação do número de participantes permite práticas mais realistas, preparando melhor as forças para desafios de segurança mais complexos.

Os exercícios Cope Thunder foram iniciados nas Filipinas em 1976, mas foram interrompidos em 1990 após a retirada das forças militares dos EUA, motivada pela erupção do Monte Pinatubo e pela decisão do Senado filipino de não prorrogar o contrato das bases militares dos EUA. A primeira edição após essa pausa aconteceu em 2023.

A segunda parte dos exercícios deste ano, que envolve também troca de conhecimentos entre especialistas e treinamentos de campo, ocorrerá de 7 a 18 de julho em várias localidades em Luzon, a principal ilha das Filipinas. Durante este mês, o país enfrenta a temporada de chuvas, o que pode afetar os voos. Mussler entretanto, garantiu que a chuva não será um impeditivo para as atividades do exercício, ressaltando a importância do aprendizado contínuo entre as forças.