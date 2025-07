Eva Amurri fala sobre ser filha de Susan Sarandon e sua saída da atuação

Eva Amurri, a conhecida filha da atriz Susan Sarandon, fala sobre sua nova carreira na televisão e sua decisão de deixar a atuação. Ela lançou recentemente um programa sobre reformas de casas, que reflete sua paixão por design e decoração.

Amurri, que atuou em alguns filmes ao longo de sua carreira, decidiu se afastar da atuação em busca de novos desafios. Desde 2015, ela se dedicou a seu blog, “Happily Eva After”, onde compartilha experiências sobre maternidade, moda, beleza e relacionamentos. A mudança de carreira não foi fácil, mas Amurri fala sobre como esta nova fase da sua vida tem sido gratificante.

Ao falar sobre sua mãe, Eva destacou as lições valiosas que aprendeu com Susan Sarandon. Ela mencionou a importância da autenticidade e da sinceridade, tanto na vida pessoal quanto profissional. Para ela, essas lições moldaram seu caráter e influenciaram sua forma de ver o mundo. A nova série promete trazer um olhar honesto e divertido sobre a renovação de casas, além de reflexões sobre a vida e as experiências que a moldaram.