Êta mundo melhor! gera crise com Celso após final frustrante

A novela “Êta Mundo Melhor!”, escrita por Walcyr Carrasco, passa por reviravoltas intrigantes logo em seus primeiros capítulos. O personagem Celso, interpretado por Rainer Cadete, surpreende ao deixar para trás o final feliz que tinha em “Êta Mundo Bom!” de 2016. Ao invés de ser fiel a Maria, vivida por Bianca Bin, Celso se deixa levar por suas idas a danceterias e retoma suas intrigas com a irmã, Sandra, interpretada por Flávia Alessandra. Essa situação promete gerar um conflito maior na novela, a qual é exibida pela Globo.

Celso, sobrinho de Anastácia, interpretada por Eliane Giardini, se mostrou menos redimido do que se esperava. Apenas um relógio de bolso foi o que ele herdou, o que o impulsionou a flertar novamente com ações questionáveis. Além disso, Araújo, vivido por Flavio Tolezani, também comete erros do passado ao tentar ajudar seu filho a lidar com as consequências da poliomielite.

A trama, sob a coordenação de Mauro Wilson, se torna mais complicada à medida que Celso toma decisões que poderão ser difíceis de entender para o público. O personagem, que anteriormente se preocupava apenas com a herança da tia, agora fará com que Candinho, interpretado por Sergio Guizé, passe dez anos em busca do próprio filho, Júnior/Samir, que está em um orfanato sob os cuidados de Zulma, papel de Heloísa Périssé.

Um aspecto central da narrativa é a possibilidade de o público perdoar as falhas morais de Celso. Enquanto a ganância dele foi tolerada anteriormente, o que se questiona agora é se a audiência conseguirá esquecer um erro grave que impactará a vida de Candinho e seu relacionamento com o filho. Anastácia até conseguiu recuperar o dinheiro que Celso desviou, mas o tempo perdido por Candinho com seu herdeiro é irrecuperável.

Os escritores já começam a mostrar como irão desatar esse enredo. Celso está cada vez mais dividido em relação às maldades de Sandra, que chegou até a sugerir matar Samir, o que deixou o irmão surpreso. Esta situação pode indicar que Celso, em momentos de desespero e dor, poderá agir de forma ainda mais obscura, especialmente se ocorrer a morte de Maria, o que o faria perder a fé no amor e na compaixão.

Um novo elemento importante na história é Estela, personagem de Larissa Manoela, que se envolverá romantically com Celso nos próximos episódios, adicionando mais complexidade à narrativa. A trama sugere que os autores estão dispostos a explorar velhos temas, repetindo padrões e criando novas possibilidades de desenvolvimento de personagens.

A novela “Êta Mundo Melhor!” é uma sequência da anterior, “Êta Mundo Bom!” e se ambienta dez anos após os eventos daquela história, trazendo novos personagens e desafios para os antigos. A direção artística é assinada por Amora Mautner.