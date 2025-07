Erro em sistema eletrônico prejudica Pavlyuchenkova em Wimbledon

Um problema técnico no sistema eletrônico de marcação de linha durante o torneio de Wimbledon gerou polêmica nesta edição. O incidente ocorreu durante as oitavas de final entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a britânica Sonay Kartal. Por um erro na operação, o recurso de arbitragem por vídeo foi desativado em um dos lados da quadra central. Isso resultou na não marcação de três bolas fora, incluindo uma que poderia ter garantido um game para Pavlyuchenkova.

O All England Club, organizador do torneio, informou que a falha foi causada por um erro humano, que desativou o sistema durante um game. O árbitro de cadeira, Nico Helwerth, não foi informado sobre o problema e teve que tomar decisões sobre dois dos três lances não detectados. Em um desses casos, ele decidiu repetir o ponto, o que acabou favorecendo Kartal, que assim quebrou o saque de Pavlyuchenkova e abriu 5 a 4 no primeiro set.

Após o game, Pavlyuchenkova expressou sua insatisfação com o árbitro, reclamando que um game importante havia sido tirado dela. Apesar da frustração e da crítica pública, ela se recuperou e venceu a partida, mas o acontecimento levantou novamente questões sobre o uso da tecnologia na arbitragem do tênis.

Em comunicado, os organizadores pediram desculpas às jogadoras e reafirmaram sua confiança na precisão do sistema de rastreamento de bolas, mas reconheceram a falha. A nota destacou a necessidade de revisão dos procedimentos de operação e a implementação de mudanças.

Este torneio de Wimbledon é a primeira edição a contar com uma arbitragem totalmente eletrônica, sem juízes de linha presentes na quadra. A mudança foi solicitada por vários jogadores, segundo a presidente do clube, Debbie Jevans. No entanto, o aumento das críticas sobre essa nova abordagem está sendo discutido nos bastidores.