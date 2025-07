Desfecho de Maria de Fátima em Vale Tudo: o que você precisa saber

Em 1988, a personagem Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, casou-se com Afonso, vivido por Cássio Gabus Mendes e Humberto Carrão, por interesse. Desde o início da trama, Maria de Fátima se mostra ambiciosa e determinada a “vencer” na vida, conseguindo se destacar mesmo com várias falcatruas. Sua astúcia e manipulação a ajudam a escapar da Justiça, dando uma reviravolta em sua trajetória.

No último capítulo da novela, Maria de Fátima realiza um casamento surpreendente com um príncipe italiano gay, interpretado por Marcos Manzano. Essa união é um acordo de conveniência, já que o príncipe precisa de uma esposa para manter as aparências em seu círculo social. A armação é apoiada por César, personagem de Carlos Alberto Riccelli e depois Cauã Reymond, que representa um aliado essencial de Maria de Fátima até o final da história.

O príncipe, mencionado pela personagem Celina, de Nathalia Timberg e Malu Galli, é descrito como um membro de uma das mais influentes famílias da Lombardia e estaria iniciando uma carreira na política. O casamento acontece em uma cerimônia grandiosa, com cobertura da imprensa internacional, o que eleva ainda mais o status dos envolvidos.

Apesar de casada com o príncipe, Maria de Fátima mantém um relacionamento clandestino com César. Durante a trama, ela descobre que está grávida dele, mas toma a controversa decisão de vender o bebê para um casal de estrangeiros. Essa situação gera um conflito intenso, e Raquel, mãe de Maria de Fátima, acaba por descobrir a verdade. Com isso, Raquel luta para recuperar a criança e, ao final, adota a menina, trazendo um desfecho dramático à história familiar.

A novela “Vale Tudo” tornou-se um marco na televisão brasileira, destacando questões sociais e morais de forma impactante, refletindo a ambição e os dilemas enfrentados por seus personagens.