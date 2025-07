Craig Robinson não vai abandonar a comédia; é uma estratégia de marketing

Craig Robinson, conhecido por seu papel em “The Office”, não está se aposentando da comédia, como alguns rumores sugeriram. Parece que essa falsa notícia faz parte de uma campanha de marketing que deve ser revelada em breve, possivelmente relacionada à empresa de telecomunicações AT&T.

Nas últimas semanas, painéis publicitários em Los Angeles começaram a aparecer com a frase “Craig Robinson is Quitting Comedy”, atraindo a atenção do público sem oferecer mais informações. Essa estratégia é um indicativo de que se trata de uma campanha promocional, e muitos duvidam que Robinson investiria em anúncios ao ar livre para anunciar uma mudança de carreira.

Esses painéis, que têm cores semelhantes às usadas pela AT&T, aumentaram as especulações de que ele está relacionado à empresa. Craig Robinson já atuou em comerciais da AT&T, levando o título de “Chief Technology Officer” em um anúncio voltado para o Internet Business, no qual estava acompanhado de seu ex-colega de “The Office”, Brian Baumgartner. Em outra propaganda, Robinson e Baumgartner apareceram com outros ex-colegas da série, incluindo Rainn Wilson e Jenna Fischer.

Apesar das perguntas, as equipes de Robinson e da AT&T não se pronunciaram sobre o assunto. Recentemente, Robinson postou em sua conta do Instagram que estava “oficialmente deixando a comédia para se concentrar em sua verdadeira vocação”, prometendo que estava trabalhando em algo muito grande. Essa mensagem atraiu atenção da mídia, mas muitos não notaram que o tom dela era bem-humorado. Em um vídeo posterior, ele fez referência às pequenas empresas, pedindo conselhos sobre como superar alguns desafios que está enfrentando, o que reforça a ideia de que essa “aposentadoria” pode ser uma espécie de piada.

Além disso, é importante notar que Robinson tem uma agenda cheia de shows programados para o verão. Ele deve se apresentar em locais como Omaha e Los Angeles em breve e, no próximo mês, tem datas agendadas em cidades como Orlando, Seattle, Nashville, Detroit e Toledo. O comediante ainda está envolvido em vários projetos, incluindo um filme animado da Netflix chamado “In Your Dreams” e a sequência de “The Bad Guys”.

Esses fatores tornam claro que Craig Robinson não está realmente deixando a comédia, mas sim se envolvendo em uma nova fase de sua carreira, que pode ser promovida de forma criativa e inesperada.