Concertos ‘Laser Live’ começam no Pink Palace com Lukah em 11 de julho

Neste final de semana, a família pode aproveitar uma programação divertida no Pink Palace, um famoso espaço cultural em Memphis. A partir do dia 11 de julho, o Pink Palace irá lançar uma nova série de concertos chamada “Laser Live”, que contará com a apresentação do rapper local Lukah no Planetário.

A série “Laser Live” promete oferecer uma experiência única, combinando apresentações musicais ao vivo com um espetáculo de luzes a laser. Estão programadas sete performances, que se estenderão até novembro. Os portões do evento abrirão às 18h30min na sexta-feira, e o show começará às 19h.

Os ingressos para adultos custam R$ 125, enquanto as crianças de 3 a 12 anos podem adquirir seus bilhetes por R$ 100. É recomendável comprar os ingressos com antecedência.

Além do show de Lukah, a programação da série inclui outras apresentações, como:

– 26 de julho: Walt Phelan Band

– 9 de agosto: DJ Nico

– 30 de agosto: Mak Ro

– 13 de setembro: Lawrence Matthews

– 11 de outubro: Cameron Bethany

– 8 de novembro: Marcella Simien com a banda Infiniti Stairs

Essa é uma ótima oportunidade para unir a família e desfrutar de uma experiência musical divertida e inovadora.