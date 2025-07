CNU 2025: edital simplificado facilita isenção de taxas

Os interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) não precisam mais informar o Número de Identificação Social (NIS) ao se inscrever. Essa mudança simplifica o processo e foi publicada na retificação do edital do concurso, que é gerenciado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A verificação da isenção será feita automaticamente, utilizando dados que já estão cadastrados na base da União. É importante lembrar que os candidatos devem solicitar a isenção até o dia 8 de outubro. As informações sobre quem tem direito ao benefício estão disponíveis no edital.

Além da mudança na isenção, o edital trouxe atualizações nas opções de pagamento da taxa de inscrição, que deve ser quitada até às 23h59 do dia 21 de julho. Agora, o pagamento pode ser realizado através da plataforma PagTesouro, utilizando as opções de Pix, cartão de crédito — que pode ter tarifas — ou boleto GRU, com pagamento exclusivo pelo Banco do Brasil. Na versão anterior do edital, os candidatos podiam pagar a taxa de inscrição em dinheiro em agências bancárias, casas lotéricas e Correios, mas agora essa opção foi restringida.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70, tanto para cargos de nível superior quanto para nível médio.

Outra atualização importante refere-se às cidades do estado de Goiás onde as provas serão aplicadas. A primeira versão do edital não mencionou oito municípios goianos. Ao todo, as provas do CPNU 2025 ocorrerão em 17 cidades do estado, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia e Formosa, entre outras. No total, a prova será realizada em 228 cidades distribuídas pelas 27 unidades da federação, conforme detalhado no anexo XI do edital.

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) oferecerá 3.652 vagas para 32 órgãos, com as provas divididas em dois dias: a primeira fase, com questões objetivas, ocorrerá em outubro, enquanto a segunda fase, com questões dissertativas, será em dezembro, apenas para aqueles que forem aprovados na primeira etapa. Os cargos disponíveis estão organizados em nove blocos temáticos, permitindo que os candidatos se inscrevam em diferentes cargos dentro do mesmo bloco e escolham suas preferências para as vagas.