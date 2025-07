BYD lança híbrido com autonomia de 1.243 milhas na China

A montadora chinesa BYD lançou no mercado interno seu mais novo modelo de perua híbrida, chamada Seal 06 DM-i, com preço inicial de 109.800 yuan, equivalente a cerca de 15.230 dólares. Essa nova perua tem um alcance total misto de 2.000 quilômetros e uma eficiência de combustível que equivale a 31,8 km por litro. O espaço do porta-malas é de 670 litros, o que oferece bastante praticidade para os usuários.

As peruas têm um apelo menor na China, onde a maioria dos consumidores prefere SUVs. Como resultado, as marcas locais têm produzido poucos modelos desse tipo. No entanto, com o crescimento dos veículos de energia nova, as peruas estão começando a atrair mais atenção. Sua estrutura mais baixa e design aerodinâmico as tornam levemente mais eficientes que os SUVs, mantendo uma boa praticidade. A BYD acredita que a Seal 06 DM-i pode se destacar tanto no mercado doméstico quanto no externo.

Este veículo é equipado com um sistema híbrido plug-in de quinta geração da BYD. O modelo básico conta com um motor a combustão de 1,5 litro que entrega 99 cavalos de potência, combinado a um motor elétrico de 161 cavalos, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos e uma eficiência de combustível de cerca de 31,8 km/l. A bateria de fosfato de ferro e lítio, com 10,08 kWh, oferece uma autonomia de até 80 quilômetros em modo elétrico, conforme os padrões CLTC.

Além do modelo básico, há uma opção de motorização mais potente, que combina o mesmo motor de 1,5 litro com um motor elétrico que gera 215 cavalos. Essa versão acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,7 segundos. Ela utiliza uma bateria maior de 18,7 kWh, possibilitando uma autonomia elétrica de aproximadamente 150 quilômetros. Esse modelo consome cerca de 23,5 km/l, e com um tanque de 65 litros, consegue percorrer até 2.000 quilômetros com um tanque cheio e a bateria carregada.

A BYD também equipou a versão de entrada com o sistema de assistência ao motorista DiPilot 100, conhecido como “Olho de Deus”. Esse sistema é capaz de processar 100 trilhões de operações por segundo, permitindo a condução autônoma em rodovias. O veículo possui 12 câmeras, 5 radares de onda milimétrica e 12 sensores ultrassônicos, conferindo um alto nível de tecnologia e segurança ao motorista. Além disso, a perua é projetada para atender usuários que buscam desempenho, eficiência e praticidade em um único veículo.