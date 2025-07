Brad Pitt revela quais duas atrizes o deixaram impressionado

Brad Pitt revelou que, em sua carreira, duas co-estrelas o deixaram completamente impressionado. Durante uma gravação do podcast “New Heights” com Jason e Travis Kelce, o ator de 61 anos mencionou que ficou admirado quando conheceu Geena Davis e Susan Sarandon, suas parceiras em “Thelma & Louise”, filme de 1991 que lhe proporcionou grande visibilidade.

Pitt recordou que, ao conhecê-las, sentiu um certo deslumbramento, mas que conseguiu superar essa emoção rapidamente enquanto trabalhava no filme. Na trama, Pitt interpreta J.D., um jovem sedutor que se envolve com a personagem de Davis, Thelma, causando uma série de conflitos.

Em uma entrevista de 2023 à revista “W”, o ator comentou sobre a experiência de filmar uma cena de amor com Davis. Ele a descreveu como gentil e cuidadosa, e recordou que a gravação da cena levou cerca de dois dias. Essa dedicação ajudou a criar uma atmosfera acolhedora, permitindo que ambos se sentissem à vontade.

Na época, Pitt era um novato em Hollywood, mas deixou uma impressão significativa em suas co-estrelas. Susan Sarandon elogiou o talento dele, afirmando que além da beleza, Pitt trouxe um senso de humor ao seu personagem, o que não estava necessariamente no roteiro original. Isso destacou sua habilidade como ator, que continuou a se desenvolver ao longo da carreira.

Geena Davis também elogiou Pitt em 2020, durante uma conversa sobre o filme em sua marca de 30 anos. Ela enfatizou que desde a audição já era possível perceber seu grande talento e que, após o sucesso de “Thelma & Louise”, a carreira dele progrediu de forma impressionante.

Além de ser um marco na carreira de Brad Pitt, “Thelma & Louise” é considerado um clássico do cinema feminista, por mostrar duas mulheres em busca de autonomia e liberdade. Davis destacou a influência do filme em sua vida profissional, mencionando que a repercussão foi tão grande que as pessoas passaram a abordá-la para falar sobre como a obra impactou suas próprias vidas.