Balança comercial do Rio tem superávit de US$ 7,2 bilhões no semestre

O Rio de Janeiro registrou um superávit de US$ 7,2 bilhões na balança comercial durante o primeiro semestre de 2025. Entre janeiro e junho, o estado teve uma corrente comercial, que é a soma das importações e exportações, de US$ 35,4 bilhões. Neste período, as exportações somaram US$ 21,3 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 14,1 bilhões. Esses dados foram divulgados pelo Comex Stat, um sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços que compila informações sobre o comércio exterior brasileiro.

No mesmo semestre, o Rio de Janeiro representou 13,3% das exportações e 10,3% das importações do Brasil. Os principais parceiros comerciais do estado foram a China, com uma corrente comercial de US$ 8,3 bilhões, e os Estados Unidos, que atingiram US$ 7,8 bilhões. Outros países que se destacaram nas relações comerciais foram Espanha, França e Índia.

Um aspecto importante a ser destacado é que o petróleo foi o item mais significativo nas exportações do estado, representando 79% do total, o que corresponde a US$ 16,9 bilhões. Além do petróleo, o setor siderúrgico teve uma contribuição importante, com exportações chegando a US$ 964 milhões.

Em comparação com o ano anterior, a balança comercial do Rio de Janeiro também apresentou um bom desempenho em 2024, com superávit de US$ 17,8 bilhões. Naquele ano, a corrente comercial totalizou US$ 73,7 bilhões, sendo US$ 45,7 bilhões em exportações e US$ 27,9 bilhões em importações. Esses dados mostram a relevância do estado no comércio exterior brasileiro e a força de seus principais produtos.