Audiência do Globoplay para novelas em destaque

Lançado no dia 9 de junho, o Globoplay Novelas registrou uma média de 0,11 ponto em seu primeiro mês de operação. Este novo canal do Grupo Globo empatou na audiência com a GloboNews, segundo dados do Painel Nacional de Televisão, que é um estudo abrangente realizado pela Kantar Ibope Media. No entanto, esse resultado ficou abaixo do que o canal Viva havia alcançado em maio, que foi de 0,13 ponto.

Os principais concorrentes do Globoplay Novelas incluem canais como Universal TV e AXN, ambos com a mesma média de audiência de 0,11 ponto e 0,09 ponto, respectivamente. Outros canais, como TNT Séries e TNT Novelas, registraram índices ainda menores, com 0,08 ponto e 0,03 ponto, respectivamente. Dentre esses canais, apenas o Universal TV está diretamente relacionado ao Grupo Globo.

A expectativa em relação ao Globoplay Novelas deve aumentar a partir de julho, quando ocorrerá a estreia da novela “Por Amor” e será intensificada a campanha de lançamento do canal. Essa estratégia visa aumentar a visibilidade e o número de telespectadores.

O AXN, que assumiu a numeração do TeleUno, levou alguns anos para se tornar um canal popular entre os espectadores. Essa trajetória pode servir de referência para o Globoplay Novelas, que está começando sua jornada no mercado de entretenimento.

A medição de audiência é realizada pela Kantar Ibope Media, que analisa o consumo de TV e streaming em quinze regiões do Brasil. O estudo inclui não apenas o número total de telespectadores, mas também calcula o share, o alcance, o engajamento, a fidelidade e o perfil socioeconômico dos programas e canais.

Para entender o valor de um ponto de audiência nas principais regiões do Brasil, um ponto representa o seguinte: em São Paulo, equivale a 77.488 domicílios; no Rio de Janeiro, 48.836 domicílios; em Belo Horizonte, 21.482 domicílios; em Porto Alegre, 15.584 domicílios; em Recife, 13.768 domicílios; em Fortaleza, 13.232 domicílios; em Salvador, 13.231 domicílios; em Curitiba, 12.352 domicílios; no Distrito Federal, 9.994 domicílios; em Goiânia, 9.639 domicílios; em Campinas, 8.087 domicílios; em Belém, 7.412 domicílios; em Vitória, 7.203 domicílios; em Manaus, 6.729 domicílios; em Florianópolis, 5.182 domicílios. Em termos gerais, um ponto na pesquisa considera cerca de 270.631 domicílios e 692.281 indivíduos no país.