Anne Hathaway fala sobre o papel mais desafiador da carreira

Bradley Cooper elogia Anne Hathaway, enfatizando sua gentileza com todos ao seu redor. Cooper teve a oportunidade de conhecer Hathaway melhor quando suas famílias se uniram durante a pandemia em Nova York. Ele compartilha que eles começaram a se encontrar como pais e a fazer festas de dança em sua cozinha. Cooper fala com admiração sobre o relacionamento de Hathaway com seu marido, Adam Shulman, descrevendo-o como um exemplo de compromisso e apoio mútuo. Para ele, essa conexão não é comum, mas o lar de Hathaway e Shulman tem um ambiente caloroso e acolhedor. Ele menciona que Hathaway é muito presente, gentil e também extremamente inteligente.

Recentemente, Hathaway se preparou para um desafio significativo em sua carreira ao atuar no filme “Mother Mary”. Ela expressou seu desejo de interpretar essa personagem, que a levou a um aprendizado profundo, forçando-a a se sentir como uma iniciante novamente.

Durante uma interação, Hathaway demonstra ser calorosa e envolvente. Ela cumprimenta de forma amigável, elogia o perfume que a entrevistadora usa – um que ela mesma costumava usar – e até mesmo se oferece para trazer água. Sua curiosidade sobre a vida da entrevistadora é notável, e quando vê uma imagem da cineasta Chantal Akerman na bolsa da repórter, tem uma reação empolgada, revelando que assistiu a um filme dela pela primeira vez na noite anterior.

A expressão “ação assustadora à distância”, mencionada por Hathaway, refere-se ao conceito de entrelaçamento quântico, onde partículas distantes estão misteriosamente conectadas. No filme “Mother Mary”, “Spooky Action” é o título de uma canção da protagonista, além de descrever a conexão criativa e espiritual entre sua personagem, Mary, e a personagem de Michaela Coel, Sam. Essa sinergia é algo que a diretora do filme, David Lowery, também destaca. Hathaway compartilha que, desde que começou a trabalhar no projeto, tem sentido coincidências estranhas que ela interpreta como sinais do universo, encorajando-a a assistir mais filmes de Akerman, especificamente no cinema, e não em casa.