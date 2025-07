Anne Hathaway brilha em joias para capa da Vogue

Anne Hathaway é a estrela da capa da edição de agosto de 2025 da Vogue, onde fez um ensaio fotográfico no icônico Museu Metropolitano de Arte, em Nova York. As imagens mostram a atriz em diferentes looks, destacando sua beleza e estilo. Em uma das fotos, ela aparece com um top Givenchy desenhado por Sarah Burton, que possui pedras preciosas e é bastante ousado, cobrindo pouco de seu corpo. Anne optou por não usar sutiã e combinou a peça chamativa com calças pretas e um anel de alta joalheria da Bvlgari.

No ensaio, que foi dirigido pelo renomado fotógrafo Annie Leibovitz e estilizado por Tabitha Simmons, Hathaway também vestiu um vestido blazer preto e branco, além de um conjunto que incluía um top estruturado e uma saia adornada com laços. Seu cabelo, levemente bagunçado, foi estilizado pelo cabeleireiro Orlando Pita, e sua maquiagem leve, com sobrancelhas marcadas, foi feita pela artista Gucci Westman, realçando seu visual jovem.

A capa da revista apresenta Hathaway em uma blusa floral de gola alta, que confere um ar de elegância à imagem. As redes sociais repletas de comentários bem-humorados fizeram alusões a sua famosa personagem de “O Diabo Veste Prada”, com um seguidor brincando sobre como Miranda Priestly, o papel de Meryl Streep, ficaria orgulhosa dela.

Em sua entrevista dentro da revista, Hathaway falou sobre seu novo filme, “Mother Mary”, que combina música e moda. Ela revelou que interpretar uma estrela pop foi um desafio inigualável em sua carreira. A atriz admitiu que a preparação para o papel a obrigou a um processo de autotransformação, onde ela precisou se desapegar de algumas barreiras e aceitar a vulnerabilidade de ser uma principiante em uma nova empreitada artística.

Anne expressou que perceber essa necessidade de recomeçar foi um processo difícil, mas bem-vindo, ressaltando que buscar essa transformação exige coragem e determinação.