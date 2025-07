Ana Maria Braga é alvo de críticas após episódio ao vivo no ‘Mais Você’

Ana Maria Braga protagonizou um momento tenso durante a transmissão do programa “Mais Você” no dia 8 de julho. A apresentadora chamou a atenção para dois funcionários da equipe que estavam conversando enquanto o programa estava no ar. Essa situação ocorreu no final da atração, quando Ana estava realizando sua reflexão de encerramento.

Ana fez um comentário sobre a conversa dos funcionários e pediu que a produção mostrasse os dois. Ela disse que era um “bate-papo bom” e sugeriu que, talvez, eles prestassem atenção no que estava acontecendo. As reações dos funcionários filmados foram de desconforto, com sorrisos nervosos.

Essa abordagem gerou uma série de críticas nas redes sociais, especialmente na plataforma X, onde internautas expressaram descontentamento. Muitos questionaram a necessidade de expor os funcionários em rede nacional e apontaram que, mesmo que Ana tivesse razão ao chamar a atenção, o constrangimento não era apropriado. Um usuário destacou que situações como essa poderiam ser tratadas de forma privada, longe das câmeras, e outro usuário mencionou ter enfrentado assédio moral, fazendo uma comparação com a situação de Ana e as críticas que ela recebeu.

Além desse incidente, Ana Maria Braga também participou de um evento pessoal recentemente. No dia 28 de junho, a apresentadora e seu marido, Fábio Arruda, renovaram os votos em uma cerimônia intimista, apenas três meses após um primeiro evento de matrimônio. Essa renovação de votos foi marcada por significados especiais para o casal.