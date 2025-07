A três dias da final, quem pode ameaçar prêmio de Adriana e Dhomini?

O reality show Power Couple Brasil 7 está se aproximando de sua grande final, marcada para quinta-feira, dia 10. Nos últimos dias, o programa teve uma reviravolta surpreendente. Os participantes Radamés e Carol, considerados como os principais concorrentes de Dhomini e Adriana na disputa pelo prêmio, foram superados por Rayanne e Victor, que conseguiram o maior saldo da temporada.

Uma enquete realizada pelo Notícias da TV, com mais de 32 mil votos, mostra que Dhomini e Adriana estão liderando a preferência do público, com 77,30% dos votos. Em segundo lugar, sem muitas expectativas, aparecem Rayanne e Victor, com 14,32% dos votos, que conseguiram avançar na reta final e ultrapassaram Radamés e Carol, que ocupam terceira posição.

Radamés e Carol têm 7,50% dos votos, enquanto Rafael e Talira ficam em último lugar na enquete, com apenas 0,88% da preferência popular. É importante destacar que a pesquisa não tem caráter científico e serve apenas para refletir a opinião de uma parte dos telespectadores.

O prêmio para o casal vencedor é determinado com base no valor acumulado durante o programa, que envolve a participação em provas e dinâmicas semanais, além das apostas que cada um faz sobre o desempenho do parceiro. Atualmente, Rayanne e Victor têm o maior prêmio acumulado, que é de R$ 731 mil. Dhomini e Adriana vêm em segundo lugar, com R$ 500 mil. Radamés e Carol somam R$ 446 mil, enquanto Rafael e Talira, na lanterna, acumulam R$ 400 mil.

Na próxima terça-feira, dia 8, a última Prova dos Casais será transmitida, definindo o primeiro finalista da edição. Os demais casais participarão da última D.R. (Eliminação) do programa, de onde um deles será eliminado na quarta-feira, dia 9. Após essa eliminação, a votação para escolher o vencedor do Power Couple 7 será aberta, e o resultado será revelado ao vivo por Felipe Andreoli e Rafa Brites na quinta-feira, dia 10.