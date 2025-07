Wimbledon 2025: Djokovic enfrenta De Minaur ao vivo e resultados

O torneio de Wimbledon está em andamento e apresenta uma série de partidas emocionantes nas quadras principais. Neste momento, várias disputas marcam a competição, que é uma das mais tradicionais do circuito de tênis.

Na Centre Court, o australiano Alex de Minaur, que ocupa a 11ª posição no ranking de sementes, está enfrentando o sérvio Novak Djokovic, a 6ª semente. No primeiro set, De Minaur teve um desempenho poderoso, vencendo por 6 a 1. Atualmente, o segundo set está em andamento com Djokovic liderando por 1 a 0.

Na No.1 Court, a russa Ekaterina Alexandrova, que é a 18ª semente, está jogando contra a suíça Belinda Bencic. O primeiro set foi bastante disputado, com Bencic vencendo por 7 a 6 em um tie-break de 7 a 4. O segundo set está empatado em 2 a 2 e promete mais emoção.

Na No.2 Court, o croata Marin Cilic enfrenta o italiano Flavio Cobolli, que é classificado como a 22ª semente. Cilic perdeu os dois primeiros sets por 6 a 4, mas venceu o terceiro por 7 a 6 em outro tie-break. O quarto set está empatado em 6 a 6, também com tie-break, com Cilic com vantagem de 2 a 0.

Na No.3 Court, a partida que chama a atenção é entre a dupla Sem Verbeek, da Holanda, e Katerina Siniakova, da República Tcheca, contra os britânicos Joshua Paris e Eden Silva. As duplas estão disputando cada ponto intensamente, mostrando habilidade e esforço.

Além disso, na Court 12, a partida entre os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, que são a 6ª semente, e os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni, também está em disputa. Os britânicos começaram com uma vitória no primeiro set, 6 a 1, mas perderam o segundo em um tie-break. No terceiro set, eles estão na frente com 3 a 0.

Na Court 18, Yuki Bhambri da Índia, e Robert Galloway dos Estados Unidos, ambos com a 16ª semente, estão enfrentando o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos, que são a 4ª semente. O primeiro set terminou 6 a 4 para Granollers e Zeballos, mas Bhambri e Galloway conseguiram vencer o segundo set por 6 a 3 e estão em busca da virada.

As partidas estão emocionantes, com muitos tenistas extremamente talentosos competindo por um lugar nas próximas fases do torneio. Wimbledon continua a ser um dos eventos mais aguardados do calendário do tênis, reunindo os melhores jogadores do mundo na busca pelo título.