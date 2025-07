Um sonho de infância se torna realidade

O programa Grand Prix, que começou em 1995 e se tornou um dos principais atrativos do verão, retornou com uma nova edição. Este ano, o município de Alagón, localizado na província de Zaragoza, representará a comunidade de Aragão. A equipe de Alagón se enfrentará contra San Sebastián de la Gomera na próxima segunda-feira, dia 21 de julho. No ano passado, Tauste foi a cidade escolhida e chegou às semifinais do concurso.

Jesús Manuel Espeleta, o secretário de Esportes de Alagón, comentou que a participação no programa representa um sonho de infância e um momento de união para a população local, que acompanha o programa desde a infância. O município foi escolhido após enviar um vídeo de candidatura, no qual mostraram os comércios e imagens da cidade. Após a seleção, a equipe sentiu um misto de nervosismo e excitação ao organizar o transporte para que os moradores pudessem assistir ao evento.

Para se preparar, a equipe de Alagón passou por treinamento, mas Espeleta informou que a preparação foi limitada, já que as provas do concurso não são divulgadas com antecedência. No entanto, dos 30 integrantes do time, dois participaram da prova “Passado por água”, que avaliou habilidades de equilíbrio, destreza e coordenação.

Caso a equipe vença e conquiste o prêmio final de 30.000 euros, o plano do município é investir essa quantia na reestruturação do percurso do tradicional “encierro” de touros durante as festas. A mudança visa melhorar a experiência visual e beneficiar os estabelecimentos comerciais, evitando que o percurso passe por dentro dos bares, conforme explicou Espeleta.

O time de Alagón conta com Héctor Guerras como capitão. Ele é vice-campeão europeu em Funcional Fitness e conquistou uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de Fitness, realizado em Vancouver, no Canadá, em 2023. O prefeito de Alagón o convidou para liderar a equipe e seu papel tem sido motivar os participantes e criar um ambiente positivo. Guerras destacou que, mesmo sendo uma experiência desafiadora, foi muito gratificante.

Como parte do apoio à equipe, a madrinha será Lydia Valentin, uma renomada atleta que possui três medalhas olímpicas em levantamento de peso. Para Guerras, a presença de Lydia foi uma grata surpresa, especialmente porque eles compartilham a mesma profissão. Ela também se envolveu em várias provas ao lado da equipe de Alagón, contribuindo para a diversão e o espírito de equipe.