Trump critica ações contra Bolsonaro e pede respeito ao ex-presidente

Na última segunda-feira, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro em sua rede social, Truth Social. Trump expressou que acredita que Bolsonaro está enfrentando uma perseguição política semelhante àquela que ele mesmo sofreu durante seu mandato.

Na sua publicação, Trump disse que está acompanhando de perto o que chamou de “caça às bruxas” contra Bolsonaro, sua família e apoiadores. Ele afirmou que o único julgamento que deveria estar ocorrendo é o das eleições, pedindo que deixassem Bolsonaro em paz. Apesar de não citar diretamente as ações judiciais contra ele, Trump denunciou a perseguição e reafirmou a inocência do ex-presidente brasileiro.

Trump comentou que tem observado com preocupação as investigações que se intensificam contra Bolsonaro, destacando que, na sua visão, ele não é culpado de nada, exceto por lutar em favor do povo. O ex-presidente do Brasil é réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga um suposto plano golpista após as eleições de 2022. Ele enfrenta acusações graves, incluindo organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Especialistas analisaram a situação e apontaram que, se condenado, Bolsonaro poderá enfrentar penas que somam até 39 anos de prisão.

Donald Trump também ressaltou que conhece Bolsonaro e o caracteriza como um “líder forte” e um bom negociador. O relacionamento entre os dois se fortaleceu desde as eleições de 2018, quando ambos trocaram elogios publicamente.

Em um encontro realizado em maio, Bolsonaro se reuniu com Ricardo Pita, conselheiro sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental. Após essa reunião, o ex-presidente brasileiro afirmou que Trump está atento aos acontecimentos no Brasil, incluindo as investigações do STF.

Atualmente, Bolsonaro enfrenta a inelegibilidade até 2030, decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), devido a acusações de abuso de poder e uso indevido de meios de comunicação. Esse processo se refere a uma reunião com embaixadores em julho de 2022, na qual ele questionou sem provas a integridade do sistema eleitoral. Além disso, ele foi declarado inelegível mais uma vez pelo TSE por abuso de poder durante as celebrações do Bicentenário da Independência, em setembro de 2022, que ocorreram em meio à campanha eleitoral.