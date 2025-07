TJPE: dicas para estudar e controlar a ansiedade antes do edital

O edital do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está próximo da publicação, trazendo boas notícias para aqueles que se preparam para concursos públicos. As vagas disponíveis são para cargos na área de apoio, e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) foi escolhido como o responsável pela organização do processo seletivo. A expectativa é que o concurso seja oficialmente anunciado no Diário Oficial em breve.

A espera pela publicação do edital pode ser um momento de ansiedade para muitos candidatos. Neste cenário, o gestor educacional César Albino oferece algumas orientações para ajudar os concurseiros a manterem o foco e a tranquilidade. Ele ressalta que cuidar da saúde mental é essencial em toda a jornada de preparação para concursos.

Para fortalecer a saúde mental, Albino sugere que os candidatos mantenham um registro de seu desempenho por meio de simulados. Anotar acertos e erros pode proporcionar uma visão mais clara do progresso. Além disso, participar de outras provas pode ajudar a desmistificar o dia do exame, transformando-o em uma atividade rotineira, o que diminui a pressão.

A frustração com a demora da publicação do edital é um sentimento comum entre os concurseiros. Albino recomenda que os candidatos vejam essa espera como uma oportunidade de ampliar seus horizontes. Ele indica que os concurseiros busquem outras seleções que abordem disciplinas ou áreas semelhantes, o que permite continuar os estudos, ganhar experiência e aumentar a autoconfiança.

No que diz respeito ao estudo antes do edital, Albino aconselha fortalecer o conhecimento em disciplinas básicas, especialmente aquelas em que o candidato tem mais dificuldades. Língua portuguesa, informática, direito constitucional e direito administrativo são algumas matérias frequentemente cobradas neste tipo de concurso.

Segundo ele, a fase que antecede a publicação do edital é crucial para revisar conteúdos essenciais e treinar questões específicas da banca organizadora. Manter uma rotina de estudos estável e focar em consolidar a base de conhecimentos ajudará os candidatos a se sentirem mais seguros e preparados para a prova.