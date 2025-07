Terry Crews emociona-se com presente de Fernando Meirelles

O ator americano Terry Crews, de 56 anos, ficou emocionado ao receber um cartaz do filme brasileiro “Cidade de Deus”, assinado pelo diretor Fernando Meirelles. O presente foi entregue a ele durante uma visita à produtora O2 Filmes. Ao ver o cartaz, Crews não conteve as lágrimas e contou que o filme foi fundamental para que ele se apaixonasse pela cultura brasileira.

Esse momento foi compartilhado por Terry Crews em uma publicação no Instagram. Ele detalhou que, em uma viagem recente ao Brasil, ganhou o cartaz com uma dedicatória do diretor: “Sou seu fã”. O ator expressou sua gratidão, dizendo que ficou tocado e que o filme teve um impacto significativo em sua vida. Para ele, “Cidade de Deus” despertou seu amor pela cultura e pelo povo do Brasil, além de ser uma das razões pelas quais ele decidiu se dedicar mais à narrativa e à produção cinematográfica.

Crews agradeceu, mencionando especialmente Fernando Meirelles, a O2 Filmes e todos que o receberam no Brasil, enfatizando a importância desse gesto para ele.

Em maio deste ano, Terry Crews esteve no Brasil, onde aproveitou para visitar o Mercadão de São Paulo, conhecido por sua gastronomia rica e diversificada. Ele se divertiu explorando as delícias locais e interagindo com o público durante a sua estadia.