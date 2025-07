Temperatura sobe no Sul nesta semana

A segunda-feira, dia 7, começou com sol forte na região Sul do Brasil. O clima está favorável, sem previsão de chuvas, e as temperaturas devem subir à tarde, especialmente nas áreas internas e oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Cidades como Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre vão ter menos nuvens e tardes mais quentes, de acordo com informações meteorológicas.

No Sudeste, a instabilidade persiste na faixa litorânea. Espera-se chuva fraca a moderada no sul e litoral do Rio de Janeiro, além do litoral de São Paulo. Enquanto isso, em regiões do norte de São Paulo e nas áreas do Triângulo e noroeste de Minas Gerais, as temperaturas devem ser altas e a umidade do ar fica abaixo de 30%, resultando em dias secos.

No Centro-Oeste, o tempo também é ensolarado e seco. Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal apresentam umidade baixa, tornando os dias quentes. Mato Grosso do Sul inicia a semana com manhãs mais amenas, mas as tardes devem ser quentes, especialmente no norte do estado.

Na Bahia, chove com intensidade no litoral, e há alertas de temporais para Salvador. A previsão indica riscos de chuvas fortes também em Alagoas e Sergipe. Já no litoral de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, a chuva ocorre de forma mais isolada, acompanhada de ventos fortes. O interior do Nordeste continua seco, sem previsão de chuvas.

No Norte do Brasil, o clima está mudando, com intensificação das pancadas de chuva no Amazonas, Amapá e Roraima, além do risco de raios e trovoadas. Em contraste, o Tocantins mantém o tempo seco e com umidade abaixo dos 30%.