Temperatura máxima: filme em destaque na Globo hoje

A TV Globo irá exibir neste domingo, 6 de julho, o filme “A Múmia”, estrelado por Tom Cruise e Russell Crowe. A atração faz parte da sessão “Temperatura Máxima” e será apresentada logo após o programa “Esporte Espetacular”, com início marcado para as 12h30.

A trama do filme se passa na antiga Mesopotâmia, onde a personagem Ahmanet, uma princesa ambiciosa, está prestes a invocar Set, o Deus da Morte, para dominar o mundo. Porém, seus planos são interrompidos quando ela é mumificada e presa em uma tumba. Nos dias atuais, dois saqueadores de artefatos antigos, Nick Morton e Chris Vail, acidentalmente descobrem o local. Junto com a pesquisadora Jenny Halsey, eles começam a investigar a tumba recém-encontrada e, sem querer, despertam Ahmanet. Ela escolhe Nick como seu novo aliado e pretende usar uma adaga especial para trazer Set à vida, utilizando o corpo do saqueador.

Além do elenco principal, que conta com Sofia Boutella e Annabelle Wallis, a direção é de Alex Kurtzman. Na versão dublada, os personagens ganham vozes conhecidas como a de Philipe Maia para Nick Morton e Dario De Castro para Henry Jekyll, entre outros.

A sessão “Temperatura Máxima” é uma tradição da TV Globo, sendo exibida nas tardes de domingo desde 3 de janeiro de 1989. Ela é voltada para um público diversificado e apresenta filmes variados, sempre após o “Esporte Espetacular”.