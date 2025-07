Swiatek e Tauson se encaminham para duelo em Wimbledon

Iga Swiatek, atual número um do mundo, venceu Danielle Collins por 6-2 e 6-3 em uma partida no Wimbledon, avançando assim para as quartas de final do torneio. Este vitória a coloca a um passo de igualar seu melhor desempenho na competição, que são as semifinais.

Na próxima fase, Swiatek enfrentará a dinamarquesa Clara Tauson, que conseguiu uma vitória surpreendente contra a ex-campeã Elena Rybakina, vencendo por 7-6 e 6-3. Antes dessa vitória, Tauson havia perdido suas primeiras três partidas na fase principal do torneio, mas conseguiu reverter a situação, conquistando três vitórias em uma semana.

Rybakina, que tinha o melhor desempenho no torneio até então, com 21 vitórias e apenas 3 derrotas em Wimbledon, não conseguiu se manter. Durante a partida, Tauson aproveitou uma oportunidade de quebra contra o potente serviço de Rybakina, conseguindo um break em dez chances, enquanto não foi quebrada nenhuma vez.

Após ter sido eliminada nas semifinais de Roland Garros por Aryna Sabalenka, Swiatek decidiu não participar de torneios em grama em Queen’s e Berlim, preferindo treinar em Mallorca. Essa estratégia se mostrou eficaz, uma vez que ela conseguiu vencer três partidas difíceis antes de alcançar a final contra Jessica Pegula, sua primeira em mais de um ano. Com a vitória sobre Collins, Swiatek alcançou a marca de seis vitórias em sete partidas em grama nesta temporada.

Este será o 19º oitavas de final de Swiatek em Grand Slams, uma marca que a destaca como a mulher com mais avanços nessa fase desde sua estreia em 2018. Em contraste, Tauson tem apenas duas participações nesse estágio em Grand Slams.

Para Tauson, a vitória já igualou sua melhor performance em um Grand Slam, que foi nas oitavas de final em Roland Garros no ano passado. Se vencer Swiatek, ela se tornará a mulher dinamarquesa com o melhor resultado em Wimbledon desde o início do Era Aberta, superando Caroline Wozniacki, que chegou ao quarto round seis vezes sem conseguir avançar.

Tauson expressou surpresa com seu feito, mencionado que não esperava bons resultados em grama, mas chegou ao torneio confiante em seu potencial. Ela destacou que enfrentar Rybakina seria difícil, mas conseguiu jogar seu melhor tênis e estava satisfeita com a vitória.

Por outro lado, Rybakina não conseguiu aproveitar uma tabela do torneio que já tinha perdido seis cabeças de chave do Top 10. Esta foi a primeira vez que ela não conseguiu chegar às quartas de final em suas cinco participações em Wimbledon. Ela começou a competição muito bem, vencendo suas duas primeiras partidas com grande facilidade, mas no tiebreak do primeiro set, errou costa um golpe decisivo que lhe custou a partida.

Swiatek e Tauson se enfrentaram anteriormente em Indian Wells, onde Swiatek levou a melhor em uma partida de três sets, no entanto, Tauson era ainda uma adolescente na época. Com Rybakina fora da competição, as duas últimas sementes mais altas na parte inferior da chave são Mirra Andreeva, número 7, e Swiatek, número 8, que podem se encontrar nas semifinais.