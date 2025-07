sobremesas de chocolate para o Dia do Chocolate no Rio

Nesta segunda-feira, celebramos o Dia do Chocolate, uma ocasião perfeita para apreciar essa deliciosa iguaria que é um verdadeiro sucesso nos restaurantes da cidade. Para marcar a data, selecionamos algumas opções imperdíveis para quem deseja se deliciar com sobremesas à base de chocolate.

Um dos destaques é a baleia mousse, oferecida em um restaurante à beira-mar no Aterro do Flamengo. A sobremesa custa R$ 48 e é feita com três tipos de chocolate: ao leite, branco e meio amargo. Ela é servida em um bowl grande, que promete agradar os amantes de chocolate. O restaurante funciona de segunda a sábado, das 12h às 23h30, e aos domingos, das 12h às 21h.

Outra opção é a regina, uma sobremesa elaborada pelo chef veneziano Rudy Bovo em uma casa italiana. Esta sobremesa impressiona pelo tamanho e pela variedade de sabores. Com um preço de R$ 318 e servindo até quatro pessoas, a regina é preparada na mesa, utilizando uma esfera de chocolate 70% recheada com sorvete de pistache, chocolate, frutas vermelhas e baunilha, além de acompanhamentos como ganache de chocolate, trufas, morangos, bombons e calda de frutas vermelhas. O local está aberto de terça a sábado, das 12h à meia-noite, e aos domingos, das 12h às 22h, no Leblon.

Para os fãs de milkshake, o restaurante de influência americana traz o nutella dreams, que sai por R$ 98. Este milkshake é feito com sorvete de chocolate e calda de Nutella, finalizado com uma fatia de brownie, bolinhas de chocolate e cookie cream. O restaurante está localizado no VillageMall, na Barra da Tijuca, e funciona de segunda a quinta, das 12h às 23h, e de sexta a sábado, até meia-noite, encerrando o domingo às 22h.

Do outro lado da cidade, um restaurante que combina influências mediterrâneas e japonesas apresenta a torta fondant, por R$ 58. Esta sobremesa é feita com chocolate belga e servida com sorvete de chocolate, confit de morango e calda quente. O local, no Hotel Nacional em São Conrado, está aberto diariamente das 13h à meia-noite.

Por fim, o restaurante-escola do Le Cordon Bleu oferece a sobremesa chocolate 10 texturas, que custa R$ 65. Esta criação traz uma mistura de macaron, telhas de chocolate, suspiros, sorvete, bolo, calda, terra e lascas de chocolate, além de chantilly de chocolate ao leite. O restaurante funciona de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h, localizado em Botafogo.

As opções são muitas e prometem agradar a todos os paladares. Aproveite a data para saborear essas delícias à base de chocolate.