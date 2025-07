Samsung Galaxy S25 Ultra 5G tem preço reduzido para menos de R$ 1,02 milhão na Amazon

O Samsung Galaxy S25 Ultra está se destacando como um dos melhores smartphones do mercado em 2025. Para quem está interessado em adquirir esse aparelho, agora pode ser um bom momento, já que ele está disponível por um preço atrativo. Inicialmente lançado por 1.299,99 rúpias na Índia, o S25 Ultra pode ser encontrado com um desconto que chega a mais de 29.000 rúpias, devido a promoções e cortes de preços na Amazon.

Esse smartphone oferece uma gama de recursos avançados e um hardware potente. Entre suas principais características estão um conjunto de quatro câmeras, um display extremamente brilhante, suporte para a S Pen, um design resistente e uma bateria que garante uma boa duração, tudo isso aliado a uma interface de usuário suave.

Atualmente, o Samsung Galaxy S25 Ultra pode ser encontrado na Amazon por 1.034,90 rúpias, representando uma queda significativa em relação ao preço de lançamento. Além disso, os compradores que utilizarem o cartão Amazon Pay da ICICI Bank podem receber um desconto adicional de 3.104 rúpias, reduzindo o preço para abaixo de 1.020,00 rúpias. Aqueles que não possuem esse cartão ainda conseguem descontos de até 1.250 rúpias com outros cartões de bancos selecionados.

Outra atração da compra é a possibilidade de troca de um aparelho antigo, que pode render até 48.500 rúpias, dependendo do estado de funcionamento, marca e modelo do dispositivo trocado. Para facilitar a compra, a Amazon oferece opções de parcelamento, incluindo opções de parcelamento sem juros.

Os clientes também podem optar por uma garantia estendida ou um plano de proteção completo para o celular, que garante a segurança do equipamento mesmo após a compra.

Quanto às especificações, o Galaxy S25 Ultra possui uma tela de 6,9 polegadas com tecnologia QHD+ Dynamic AMOLED 2X e taxa de atualização de 120Hz. O dispositivo roda o Android 15 com a interface One UI 7 e é impulsionado pelo processador Snapdragon 8 Elite da Qualcomm. Os usuários podem escolher entre configurações com até 12GB de RAM e 1TB de armazenamento interno. O aparelho conta com classificação IP68, garantido resistência à água e poeira, e a bateria de 5.000mAh suporta carregamento rápido com potência de 45W.

Em relação às câmeras, o Galaxy S25 Ultra é equipado com um sistema quádruplo na parte traseira, que inclui um sensor principal de 200MP, uma lente ultra-angular de 50MP, um telefoto de 50MP com zoom óptico de 5x e um telefoto adicional de 10MP com zoom de 3x. Para selfies e videochamadas, o smartphone possui uma câmera frontal de 12MP.