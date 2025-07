Samsung Galaxy S25 Ultra 5G por R$ 62.200 na Amazon

O smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 5G está com preços mais acessíveis devido a uma nova promoção de troca e ofertas de bancos disponíveis na Amazon. Com o preço original de R$ 1.299,99, o dispositivo oferece a oportunidade de reduzir significativamente esse valor ao trocar um smartphone usado ou ao utilizar cartões de bancos elegíveis na hora da compra.

Este modelo é equipado com recursos avançados de inteligência artificial, um sistema de câmera de alta qualidade e um design elegante na cor Preto Titânio. O Galaxy S25 Ultra é ideal para quem busca tecnologia de ponta e desempenho robusto, tornando-se uma escolha atrativa para quem está pensando em atualizar para um smartphone premium.

As novas ofertas tornam o S25 Ultra não só mais atraente, mas também mais acessível para entusiastas da tecnologia que desejam um aparelho de alta qualidade sem precisar pagar o preço total. Seja para um upgrade de um modelo mais antigo ou para a troca de marca, esta é uma boa oportunidade de compra.

Para os clientes interessados em adquirir o Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (12GB + 256GB), há promocionais interessantes na Amazon que podem gerar ótimas economias. Aqueles que utilizarem um cartão de crédito Amazon Pay ICICI podem receber um desconto instantâneo de R$ 6.499. Além disso, a Amazon está oferecendo uma generosa troca para quem entrega um celular usado. Por exemplo, ao trocar um Samsung Galaxy S24 Ultra (12GB | 1TB) funcionando, é possível conseguir até R$ 61.300 de desconto.

Para verificar se seu celular usado se qualifica para a promoção de troca, basta informar seu CEP na página do produto na Amazon. Combinando o desconto do banco e o valor da troca, o preço do Galaxy S25 Ultra 5G pode cair para apenas R$ 62.200. Essa é uma considerável economia em um smartphone de alta gama, tornando este um bom momento para a troca.

Especificações e Recursos do Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

Tela e Design

O Galaxy S25 Ultra conta com uma tela QHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas, que suporta uma taxa de atualização de 120Hz, garantindo visuais mais suaves e interações fluidas. O design é pensado para proporcionar uma experiência imersiva com alta definição e precisão nas cores.

Desempenho e Armazenamento

Este modelo é equipado com o mais recente processador Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ele oferece configurações de até 12GB de RAM, possibilitando uma multitarefa eficiente. As opções de armazenamento interno chegam até 1TB, permitindo espaço suficiente para aplicativos, mídias e documentos.

Câmera

O aparelho possui um sistema de câmera quádrupla na parte traseira:

Sensor principal de 200MP para fotos de ultra-alta resolução.

Lente ultrawide de 50MP que capta amplas paisagens.

Câmera telefoto de 50MP com zoom óptico de 5x para capturas detalhadas à distância.

Uma lente telefoto de 10MP oferecendo zoom óptico de 3x para retratos e fotografias versáteis.

O smartphone também tem uma câmera frontal de 12MP, que é ideal para selfies nítidas e vibrantes.

Bateria e Carregamento

O dispositivo é alimentado por uma bateria de 5.000mAh, proporcionando uma longa duração com uma única carga. Ele suporta carregamento rápido de 45W, garantindo tempos de recarga rápidos para os usuários que estão sempre em movimento.