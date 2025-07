Samsung apresenta recurso inédito para proteção do celular

A Samsung lançou uma atualização da sua interface, chamada One UI 8, que traz novas funcionalidades de segurança. Um dos principais recursos introduzidos é a “Proteção Avançada”, voltada para quem quer proteger melhor seus dispositivos. Essa funcionalidade visa simplificar a ativação de várias medidas de segurança que antes estavam espalhadas por diferentes configurações, oferecendo uma maneira centralizada e mais fácil de gerenciar a proteção dos smartphones e tablets da marca.

Dispositivos como a linha Galaxy S25 já podem experimentar essa novidade na versão beta da One UI 8. Para utilizar o recurso, é necessário ter o Android 16, já que muitas das funcionalidades foram desenvolvidas com base nas ferramentas dessa versão. A Proteção Avançada melhora a experiência do usuário, oferecendo um ambiente mais seguro para dados e informações pessoais.

A Proteção Avançada funciona em várias camadas de segurança. Com um toque, o usuário pode bloquear a instalação de aplicativos de fontes externas à loja oficial do Google, conhecida como “sideloading”. Além disso, o acesso aos dados via porta USB é restringido, o que diminui o risco de invasões físicas. Outro aspecto importante é a desativação automática das redes 2G, que ajudam a proteger contra métodos de ataque que ainda são utilizados em fraudes.

Para ativar a Proteção Avançada, o usuário deve acessar: Configurações, seguir para Google, depois Todos os Serviços e, finalmente, Proteção Avançada. Uma vez ativada, diversas camadas de proteção são aplicadas de forma integrada, sem que o usuário precise fazer configurações adicionais.

Entre as vantagens da Proteção Avançada em relação às configurações de segurança tradicionais está a praticidade. Antes, o usuário tinha que ativar manualmente bloqueios de rede e outros mecanismos de segurança. Agora, tudo isso pode ser feito com um único comando, além de que a Samsung adicionou algumas funções automáticas exclusivas para tornar a proteção ainda mais robusta.

Dentre essas funções, destaca-se o reinício automático do aparelho caso ele permaneça três dias sem ser desbloqueado, uma medida útil em caso de perda ou roubo. Também é ativado automaticamente o Google Play Protect, que faz verificações contínuas para detectar aplicativos maliciosos. O bloqueio das redes 2G, consideradas vulneráveis, é outra mudança significativa.

A tecnologia 2G é cada vez mais obsoleta e apresenta falhas de segurança. Mesmo em 2025, relatos de golpes relacionados a essa tecnologia, como interceptação de mensagens ou fraudes, continuam a surgir em diversos países. A desativação dessas redes é uma forma de proteção, uma vez que ajudam a prevenir crimes digitais.

Com essa atualização, a Samsung espera criar um ambiente mais seguro e integrado. Muitas atualizações ainda estão a caminho para outros modelos da marca, com a expectativa de que mais usuários tenham acesso a essas novas opções de proteção ao longo de 2025. Esse avanço reflete uma tendência de fortalecer a segurança nos dispositivos, respeitando a demanda dos usuários por soluções rápidas e eficazes.

Embora a Proteção Avançada ofereça melhorias, alguns riscos continuam. Golpes sofisticados, como phishing, ainda podem afetar os usuários, dependendo das ações deles, e vulnerabilidades não descobertas podem ser exploradas. Portanto, é essencial manter o sistema sempre atualizado, não compartilhar informações sensíveis em redes não confiáveis e estar alerta para tentativas de manipulação.

No dia a dia, a proteção avançada pode causar pequenas mudanças na utilização do dispositivo. Por exemplo, a instalação de aplicativos de fora da loja oficial poderá gerar notificações, e o acesso via USB será limitado para evitar transferências desautorizadas. Embora a maioria dos usuários não perceba grandes alterações, há uma segurança extra que diminui a exposição a riscos.