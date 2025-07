Resultado do prêmio acumulado de R$ 6,5 milhões

A Caixa Econômica Federal ainda não informou se houve vencedores no último sorteio da Quina. Assim que essa informação estiver disponível, a atualização será compartilhada.

Para participar do próximo sorteio da Quina, os apostadores devem escolher entre cinco a 15 números, que variam de 1 a 80. As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa até uma hora antes do sorteio, que acontece diariamente às 20h, no horário de Brasília. Portanto, é importante que os jogos sejam registrados até as 19h do dia do concurso.

O valor mínimo para apostar na Quina é de R$ 2,50, referente a uma aposta com cinco números. Para aqueles que desejam apostar com 15 números, o custo pode ultrapassar R$ 7,5 mil. É importante ressaltar que, se a aposta for feita pela internet, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, que pode incluir jogos de outras loterias.

As chances de ganhar o prêmio principal da Quina variam de acordo com a quantidade de números apostados. Apostando cinco números, o apostador tem uma chance em 24 milhões de acertar todas as combinações e levar o grande prêmio. Aumentando para seis números, o custo da aposta sobe para R$ 15, mas as chances melhoram significativamente, passando para uma em quatro milhões.

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil e oferece prêmios atrativos, contribuindo para o sonho de muitos brasileiros.