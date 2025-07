Rachel Sheherazade apresenta nova temporada de Acumuladores na Record

A partir do dia 17 de julho, a Record TV lançará uma nova temporada da série Acumuladores, que será apresentada pela jornalista Rachel Sheherazade. Essa é a volta dela ao canal após uma saída tumultuada no final do ano passado.

Rachel deixou a emissora em dezembro de 2024 sem uma despedida formal. Na época, não houve comunicados sobre sua saída ou o término da produção do programa. Desde sua saída, Rachel apresentou outras atrações, incluindo A Grande Conquista 2 e Domingo Record.

Em 2023, ela se destacou ao participar do reality show A Fazenda 15. Embora tenha sido expulsa do programa, sua passagem pelo reality gerou muitas discussões nas redes sociais.

Recentemente, a apresentadora compartilhou uma foto em suas redes sociais que deixou seus seguidores curiosos. Na imagem, aparece o logo da Record TV e a frase: "Muitas coisas boas ainda estão por vir. Acredite!".

A nova temporada de Acumuladores contará com episódios inéditos, que serão exibidos às quintas-feiras, começando às 23h. A série foca em histórias de pessoas que enfrentam a compulsão por acumular objetos, afetando sua vida cotidiana. Estima-se que cerca de 200 milhões de pessoas no mundo sofram com esse transtorno, que é considerado uma doença mental e não discrimina idade ou classe social, impactando diretamente a qualidade de vida dos indivíduos.