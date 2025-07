PT assegura na Justiça eleição sem Dandara em 2025

A Justiça do Distrito Federal suspendeu, na última segunda-feira, uma decisão que havia permitido que a deputada Dandara Tonantzin participasse da eleição para a presidência do Partido dos Trabalhadores (PT) em Minas Gerais. Essa decisão anterior, concedida em caráter liminar, havia causado o adiamento da votação para a nova diretoria do partido no estado.

A candidatura de Dandara foi rejeitada pelo PT devido a um atraso no pagamento de sua contribuição partidária. Após a Justiça informar o partido sobre a suspensão da liminar na noite de sábado, o PT alegou que não teria tempo suficiente para incluir o nome da deputada nas cédulas de votação.

Em resposta à situação, o PT decidiu entrar com um recurso para que a eleição ocorra sem a participação de Dandara. Os membros do partido esperam que a votação em Minas Gerais aconteça no próximo domingo.

No dia 6, os filiados do PT realizaram eleições para escolher novos dirigentes, tanto em nível nacional quanto local. O ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro Edinho Silva é o principal candidato à presidência nacional do partido.

Além disso, uma reunião do PT está agendada para a próxima terça-feira, onde a situação da eleição em Minas Gerais será discutida mais profundamente. A contagem dos votos da eleição nacional já está em andamento, com resultados parciais previstos para serem divulgados ainda nesta segunda-feira.