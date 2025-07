Príncipe Harry e Meghan Markle precisam economizar dinheiro

O príncipe Harry e Meghan Markle decidiram encerrar a colaboração com sua equipe de comunicação, focando na redução de custos. Recentemente, o casal dispensou mais seis funcionários, incluindo dois representantes internos. Desde que deixaram seus papéis como membros da família real em 2020, o número de colaboradores dispensados já chega a 25, com algumas saídas ainda não divulgadas publicamente.

A situação financeira do casal tem gerado preocupações, especialmente com a expiração de seu contrato com a Netflix, que foi avaliado inicialmente em até US$ 100 milhões, embora alguns relatos indiquem que o valor verdadeiro é mais próximo dos US$ 20 milhões. O impacto financeiro se torna mais significativo considerando suas despesas anuais, que incluem aproximadamente US$ 2 milhões em segurança.

Os Sussexes compraram uma casa nos Estados Unidos por US$ 14,65 milhões, que atualmente está avaliada em cerca de US$ 27 milhões. De acordo com documentos, o casal contraiu uma hipoteca de US$ 9,5 milhões a ser quitada até 2050, após um pagamento inicial de US$ 5 milhões, e tem que arcar com um imposto imobiliário anual de cerca de US$ 288 mil. Além disso, eles mantêm várias equipes, incluindo a do Archewell Foundation, seu escritório pessoal e funcionários da residência em Montecito.

Recentemente, Harry e Meghan também enfrentaram críticas em função de suas cobranças por viagens de promocionais ao exterior, que abrangeram visitas a países como Nigéria e Colômbia. A equipe de comunicação sofreu várias mudanças; entre as recentes demissões estão Kyle Boulia, ex-secretário de imprensa, e Charlie Gipson, diretor de comunicação na Europa. O casal ainda conta com Meredith Maines como diretora de comunicação, que assumiu o cargo após a saída da antiga chefe, Ashley Hansen.

Para otimizar a comunicação, Maines decidiu adotar uma estrutura mais tradicional, mobilizando uma equipe de agências externas, o que, segundo ela, permitirá respostas mais rápidas a solicitações da mídia. Essa mudança representa também uma estratégia financeira, já que manter uma equipe interna pode ser mais caro do que contratar uma empresa especializada.

Relatos sobre a dinâmica de trabalho da dupla indicam que Harry e Meghan podem não ser os empregadores mais fáceis. Funcionários relataram experiências difíceis, com um ex-colaborador afirmando que Meghan demonstrava comportamentos exigentes em situações de pressão. As tensões foram agravadas por um artigo da Vanity Fair que descreveu Meghan como distante com os funcionários. Em resposta a essas alegações, representantes de Harry e Meghan chamaram as críticas de acusações infundadas e maliciosas.

Além das questões profissionais, o casal também enfrenta desafios familiares. Harry expressou o desejo de se reconectar com seu pai, o Rei Charles, e seus filhos, Archie e Lilibet, têm um papel importante nesse processo. Harry tem falado abertamente sobre a importância da reconciliação, especialmente considerando as condições de saúde de seu pai.

Apesar das incertezas em seus projetos e da pressão da mídia, produção relacionada a Meghan está prevista para dar continuidade, e já se especula sobre uma nova temporada do programa da duquesa, que deve continuar a atrair a atenção do público, em meio a discussões sobre suas ações e lançamentos.