Pontos de atenção para Ibovespa, dólar, bitcoin e índices

A nova semana começa com atenção voltada para os indicadores de inflação e da atividade econômica, que são importantes para os mercados financeiros. No Brasil, os principais destaques incluem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho, que é a principal referência para a inflação, e as pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre comércio, serviços e produção industrial. Esses dados ajudarão a entender melhor como a economia está se comportando no segundo trimestre do ano.

Além disso, será divulgado o Relatório Focus, que traz previsões econômicas, assim como dados sobre a produção e venda de veículos. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) também será analisado, pois pode afetar as expectativas sobre a taxa Selic e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

No cenário internacional, a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos Estados Unidos é aguardada com expectativa, pois pode dar novas indicações sobre a política monetária do Federal Reserve e a possibilidade de cortes de juros em 2025.

A programação da semana inclui também dados sobre a inflação da China, com destaque para o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de junho. Na Europa, o foco está nas vendas do varejo e no índice de preços ao consumidor, especialmente na zona do euro e na Alemanha.

Com isso, a análise técnica dos gráficos se torna importante para prever possíveis movimentos nos principais ativos financeiros. A seguir, apresentamos uma visão geral do desempenho do Ibovespa, do dólar futuro, da Nasdaq, do S&P 500 e do Bitcoin, destacando os principais pontos de suporte e resistência que podem influenciar os preços nos próximos dias.

O Ibovespa, que é o principal índice da bolsa brasileira, continua em alta no curto prazo. Na última sexta-feira, ele atingiu uma nova máxima histórica de 141.563 pontos, encerrando a semana com uma valorização de 3,21%. No gráfico diário, o índice se mantém acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, o que indica uma força de compra. No entanto, o padrão de vela observado sugere que pode haver indecisão, o que requer atenção.

Para a semana, é importante monitorar o antigo nível de resistência, que agora funciona como suporte a 140.381 pontos. A perda dessa marca pode sinalizar uma correção mais significativa, com possíveis alvos nas médias de curto prazo, entre 138.360 e 137.670 pontos. Um movimento de alta, por outro lado, poderá levar o índice a superar a resistência de 142.780 pontos, buscando novos patamares em 144.800 e 147.615 pontos.

O dólar futuro, por sua vez, segue uma tendência de baixa desde o final de 2024. Na semana passada, o ativo atingiu seu menor valor do ano em 5.437,5 pontos, acumulando uma desvalorização de 15,36%. O cenário gráfico continua favorável aos vendedores, e a perda do suporte entre 5.416,5 e 5.380,5 pontos pode levar a novas mínimas. Caso se recupere, será necessário superar 5.514,5 pontos para sinalizar uma reversão.

Na bolsa americana, a Nasdaq está em alta após ter atingido uma mínima em 2025 e continua a renovar suas máximas históricas. O índice acumulou uma valorização significativa no ano. Para que essa tendência continue, é necessário romper a resistência entre 23.000 e 23.120 pontos.

O S&P 500, assim como a Nasdaq, está em um ciclo de alta. O índice encerrou junho em alta de 4,96% e apresenta um desempenho positivo de 6,76% no acumulado do ano. Para manter o avanço, é preciso ultrapassar a barreira dos 6.300 pontos.

Por fim, o Bitcoin passa por um período de consolidação, negociando entre os níveis de suporte e resistência definidos. Após um forte movimento de alta, o ativo mostra sinais de recuperação, mas pode enfrentar novos desafios caso o suporte em US$100.424 seja rompido.

Essas análises são importantes para investidores e interessados no mercado financeiro, pois oferecem um panorama sobre as possíveis oscilações nos próximos dias.