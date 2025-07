Os melhores descontos do Prime Day que você pode aproveitar agora

Guias de Compras para Colchões e Artigos de Cama

Colchão Leesa Sapira Hybrid (tamanhos queen e king/Cal king)

Esse colchão híbrido é uma escolha popular, adequado para quem dorme de barriga, costas ou lado. Ele combina a tecnologia dos colchões de molas com a espuma de memória, contendo mais de 1.000 molas e quatro camadas de espuma certificada pela CertiPUR-US.

Informações adicionais: tem 11 polegadas de altura, 10 anos de garantia e um período de teste de 100 noites, onde é possível devolver apenas uma vez. O preço para o tamanho queen é de R$ 5,500, e para os tamanhos king ou Cal king, R$ 6,500, utilizando o código WIRECUTTER.

Colchão Leesa Legend Chill Hybrid (tamanhos queen e king/Cal king)

Este colchão, com firmeza média e boa absorção de movimento, possui mais de 3.000 molas ensacadas e um topo acolchoado que proporciona conforto aos usuários, que se sentirão como se estivessem sendo "abraçados". É ideal para quem dorme de costas ou de lado.

Informações adicionais: não é ultra-macio, possui 10 anos de garantia e 100 noites de teste (devolução única permitida). O preço para o queen é de R$ 7,220 e para os king e Cal king, R$ 8,530, utilizando o mesmo código promocional.

Colchão Híbrido Brooklyn Bedding Aurora Luxe Cooling (tamanho queen)

Este colchão é um dos favoritos dos nossos testes, conhecido por ser firme, mas confortável, com um topo macio que se adapta às formas do corpo. Recebeu os melhores comentários de todos os produtos avaliados.

Informações adicionais: especialmente projetado para quem dorme de costas e de barriga, atende também quem prefere colchões mais firmes ao dormir de lado. Tem 10 anos de garantia e um teste de 120 noites, com uma taxa de devolução de R$ 500. O preço para o queen pode ser acessado com o código WIRECUTTER37.

Capa de Edredom Brooklinen Classic (tamanhos full/queen)

Feita de um tecido de percal que imita a sensação de um hotel de luxo, essa capa de edredom é uma das mais acessíveis e disponíveis em várias estampas.

Informações adicionais: pode amarrotar um pouco e continua a impressionar pela qualidade. O preço especial é para o tamanho full/queen, e o código WC28 é aplicável a todos os tamanhos.

Conjunto de Lençóis Brooklinen Classic Percale Core (tamanho queen)

Ideal para quem sente calor à noite, esse conjunto de lençóis é leve e arejado, feito com algodão de alta qualidade. Estão disponíveis em várias cores e estampas.

Informações adicionais: são certificados pela Oeko-Tex e possuem uma política de devolução de 365 dias. O preço promocional é para o tamanho queen, e todos os tamanhos estão com 27% de desconto utilizando o mesmo código.

Conjunto de Lençóis Target Threshold de 400 Contagens (tamanho queen)

Oferecendo ótima qualidade por um preço acessível, essas folhas de sateen são mais macias do que muitas opções mais caras. São adequadas para colchões de até 46 cm de altura.

Informações adicionais: menos respiráveis e propensas a amassados, as folhas estão com preço especial de R$ 165, mas o valor pode variar. Para evitar taxas de envio, é possível optar pela retirada na loja ou fazer parte do programa de fidelidade Target Circle.

Cobertor de Pluma de Ganso para Todas as Estações Brooklinen (tamanhos full/queen)

Ideal para noites frias, esse cobertor possui construção em quadrados que mantém o enchimento de plumas no lugar, oferecendo calor sem provocar superaquecimento.

Informações adicionais: vaza pluma com o tempo, mas menos do que a média. O preço promocional mencionado é para o tamanho full/queen, com o código WC27 aplicável a todos os tamanhos.

Colchão Topper de Látex Talalay de 3 Polegadas Brooklyn Bedding (tamanho queen)

Uma opção excelente para quem não quer comprar um novo colchão, esse topper melhora a qualidade do sono, fornecendo suporte e alívio de pressão.

Informações adicionais: possui uma sensação peculiar que pode ser polarizadora. O preço especial é para o tamanho queen, e o código WIRECUTTER56 serve para todos os tamanhos.

Travesseiro de Pluma Branca Garnet Hill Signature (tamanho padrão)

Esse travesseiro é adequado para quem busca conforto, especialmente aqueles que dormem de barriga. Ele combina suporte e maleabilidade.

Informações adicionais: o mais caro da lista, mas elogiado por sua firmeza. A política de devolução é de 90 dias, e o código WCPILLOW é aplicável a todos os tamanhos.