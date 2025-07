Nomes das vítimas dos ataques de 7/7 são lembrados em memorial

Em julho de 2005, Thelma Stober vive uma mistura de emoções ao lembrar dos ataques terroristas em Londres, ocorridos em 7 de julho daquele ano. Como uma das duas mulheres responsáveis por ler os nomes das vítimas do atentado durante uma cerimônia de lembrança, Stober compartilhou suas memórias de um dia trágico que marcou sua vida.

No dia 6 de julho de 2005, Londres foi anunciada como a sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2012. Stober, que atuava como assessora jurídica sênior da candidatura, ficou muito feliz com a notícia, um momento que ela descreveu como “momentoso”. No entanto, essa alegria foi interrompida por uma reviravolta trágica que a levou a estar ao lado de um dos quatro bombardeiros na linha do metrô do Aldgate no dia seguinte.

Quando a bomba explodiu, Thelma foi arremessada para os trilhos. Ela ficou parcialmente presa sob o trem, com um pedaço da porta do vagão impalado na coxa direita e o pé esquerdo torcido para trás. Em meio à calamidade, seus pensamentos estavam com sua família, incluindo seu filho, mãe e marido, além do desejo de voltar ao trabalho nos Jogos Olímpicos, que tinha lhe custado tanto esforço.

O impacto daquela manhã permanece vívido em sua memória. Stober expressou o desejo de poder esquecer permanentemente tudo o que aconteceu naquele dia fatídico. Ela relembra as dificuldades que enfrentou e o esforço que dedicou ao projeto olímpico, ressaltando como a vida dela mudou drasticamente em questão de horas.